Škandál na MS v plávaní: Prečo Horton nepodal ruku víťaznému Sunovi?

Austrálčan Mack Horton a Číňan Jang Sun sú nielen nezmieriteľní rivali v bazéne, ale už niekoľko rokov aj mimo neho.

Ďalšiu kapitolu príbehu o nie dobrom vzťahu oboch velikánov svetového plávania ponúkli majstrovstvá sveta v kórejskom Kwangdžu.

V pretekoch na 400 m voľný spôsob triumfoval Sun s náskokom 73 stotín sekundy pred Hortonom, ale Austrálčan odmietol vystúpiť na spoločné medailové pódium s Číňanom a ani mu nepotriasol rukou. Oproti tomu s bronzovým Talianom Gabrielem Detti nemal problém vyfotiť sa. Horton ako dôvod svojho negatívneho vzťahu k Sunovi spomína jeho dopingovú minulosť. A dokonca o ňom tvrdí, že naďalej porušuje antidopingové protokoly. "Ak nerešpektuje mňa, je to v poriadku. On však nepreukázal rešpekt Číne a to je nešťastné. Je mi to ľúto," uviedol Sun, cituje ho portál BBC.

Sun si ešte v roku 2014 odpykal trojmesačný trest za pozitívny nález na zakázaný stimulant trimetadzidín, ktorý posilňuje činnosť srdca. O dva roky neskôr počas olympijských hier v Riu de Janeiro Horton obvinil Suna, že ho úmyselne postriekal vodou počas tréningu v bazéne. "Ignoroval som ho, nemám čas zapodievať sa niekým, kto porušil antidopingový kódex," vyjadril sa vtedy Horton. Neskôr svoje tvrdenie zovšeobecnil: "Mám problém rešpektovať športovcov, ktorí boli pozitívne testovaní a stále súťažia."

Horton vyhral 400 m v. sp. na OH 2016, ale v ďalších rokoch sa musel skloniť pred výkonnosťou svojho úhlavného súpera. Sun vyhral štvorstovku na MS 2017 v Budapešti aj aktuálne v Kwangdžu a od roku 2011 nazbieral na MS v dlhom bazéne dovedna už desať zlatých medailí na 400, 800 aj 1500 m v. sp. Aktuálne zlato Suna prežíval Horton nie veľmi dobre.

"Pravdepodobne cítim frustráciu, ale zároveň viem svoje. Nemyslím si však, že sa o ňom musím ďalej vyjadrovať. Jeho činy hovoria hlasnejšie ako čokoľvek, čo by som mohol povedať." Sun vzápätí zareagoval: "Som si vedomý svojej povesti, ale jediné, čo k tomu poviem je to, že sa naďalej budem snažiť plávať čo najlepšie."

Dvadsaťsedemročný Sun aktuálne čelí obvineniu z toho, že zámerne zničil svoje vzorky krvi, aby sa vyhol ich analýze. V septembri bude vypočutý na Športovom arbitrážnom súde, keďže Svetová antidopingová agentúra podala odvolanie voči rozhodnutiu o jeho nevine. Austrálsky Daily Telegraph minulý týždeň zverejnil 59-stranový report antidopingového oddelenia FINA. Jeho súčasťou je aj vypočutie Suna. Číňan tvrdí, že za odmietnutím jeho testovania je nedôvera k akreditácii antidopingového laboratória a jeho prístrojov na testovanie vzoriek športovcov.

Rozhodnutie Hortona nepostaviť sa na pódium vedľa víťazného Suna podporujú aj ďalší svetoví plavci. Hortonov krajan David McKeon na twitteri napísal: "Je absolútne úžasné vidieť Macka, ako bojuje za čistý šport a nepostavil sa vedľa Suna."

Čínska plavecká federácia sa v minulosti ohradila v súvislosti so správaním sa Hortona voči Sunovi. Austrálsky olympijský výbor Číňanom kriticky odkázal: "Má právo vyjadriť svoj názor. Mack takto podporuje čistých športovcov. Je v tom veľmi silný, želáme mu veľa šťastia."