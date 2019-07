Hlasujúci si v súťaži krásy vybrali 5 favoritiek: Vyhrá Miss leta 2019 niektorá z týchto sexíc?

Na registráciu do Miss leta 2019 máš ešte presne 1 mesiac. Pozrime si, kto vedie v jednotlivých kategóriách!

Rozhodli sme sa pozrieť, kto drží momentálne v súťaži Miss leta 2019 prím. Na prihlásenie sa do súťaže máš už iba jeden mesiac, takže by si sa mala poponáhľať ak to nechceš zmeškať. Lebo podobnú šancu budeš mať opäť až o rok!

Na pozore by mali byť aj hlasujúci, ktorí chcú ešte viac podporiť dievčatá, ktoré momentálne vyhrávajú, alebo majú úplne iné favoritky, ktoré chcú dostať na prvé priečky. Veď aj hlasujúcim sa ujdú skvelé ceny, takže poslať sms alebo online hlas krásnej dievčine, sa určite oplatí.

V kategórii Miss Selfie vedú:

Karin Honzová

Karin Honzová, 21 rokov, Trnava.

Kristína Urbanová

Kristína Urbanová, 23 rokov, Zvolen.

Nina Chudá

V kategórii Miss Bikiny vedú

Monika Konôpková

Monika Konôpková, 28 rokov, Krupina.

Nina Chudá

Nina Chudá, 19 rokov, Banská Bystrica.

Kristína Kucejová

Kristína Kucejová, 22 rokov, Detva.

Celkovo v súťaži vedú:

Karin Honzová

Karin Honzová, 21 rokov, Trnava.

Nina Chudá

Nina Chudá, 19 rokov, Banská Bystrica.

Kristína Urbanová

Kristína Urbanová, 23 rokov, Zvolen.

Čo získa víťazka Miss Leta 2019

- prestížny titul Miss leta 2019

- auto SEAT ARONA na pol roka od spoločnosti Autoprofit s. r. o.

- pobyt pre 2 osoby v Turecku od Happy Travel

- korunku a šperky značky LEFERTY

- nákupné poukážky do FAnn parfumérie

- nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk

- dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON

- modelingový book od profesionálneho fotografa

Odmeníme aj hlasujúcich

Traja výhercovia v online a traja výhercovia v sms hlasovaní získavajú:

• nákupné poukážky do e-shopu topankovo.sk

v hodnote od 50 – 250 €

• nákupné poukážky do siete predajní

FAnn parfumérií v hodnote od 50 – 200 €

• dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 €

Z Miss leta na Miss Universe

Po ukončení hlasovania agentúra IN Agency, ktorá organizuje súťaž Miss Universe SR, v zastúpení riaditeľkou súťaže Miss Universe SR Silviou Lakatošovou, vyberie jednu súťažiacu, ktorá získa postup do semifinále Miss Universe 2020.