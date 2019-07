Uvidíme finalistky Miss Universe úplne nahé? Jedna zo súťažiacich svojou odpoveďou zaskočila

Sú mladé, krásne a rozhodli sa zabojovať o titul Miss Universe! Avšak ešte predtým sa 6 Sloveniek a 6 Češiek stretlo na sústredení, ktoré ich malo v niektorých veciach zdokonaliť. Jednou z nich bolo aj nakrúcanie videí do televízneho prenosu samotnej súťaže, my sme si však popri tom posvietili na to, čo majú finalistky na sebe najradšej a ako sa dokážu popasovať s nahotou.