Polemic v slzách: Syn († 16) jedného z hudobníkov tragicky zomrel

Tragická udalosť postihla člena známej kapely Polemic. Spevák a gitarista Marek Határ prišiel o syna.

Ako informuje web denníka Plus 1 deň, len 16-ročný David zomrel pri vodnom športe - wakeboardingu. ,,Je pravda, že padol na betón spánkom. Okamžite bola privolaná záchranka a išiel do nemocnice. Je to hrozné, všetci sme z toho v šoku," zistil denník od jedného z Davidových kamarátov.

Nešťastie potvrdil hovorca záchrannej služby Jozef Minár. ,,V sobotu bola k chlapcovi narodenému v roku 2003 privolaná záchranka do Wakeparku v Banskej Bystrici. Chlapec spadol pár metrov od brehu. Začali mu okamžite pomáhať ľudia okolo a bol prevezený do Fakultnej detskej nemocnice," povedal pre Plusku. Smutná udalosť zasiahla aj Határových kamarátov z Polemicu. ,,Áno, je to hrozné, nemám slov. Tento pekný deň sa stal pre mňa dosť temný," napísal portálu.