V Reale to medzi trénerom a hviezdou Walesu vrie: Tvrdý odkaz agenta Balea Zidanovi

Aké to bola sláva, keď Gareth Bale (30) v roku 2013 prišiel do Realu Madrid z Tottenhamu...

Pôsobenie walesskej hviezdy zaostalo za očakávaniami, a tak sa už takmer rok čakalo, kam zamieri. Vzťahy sa vyostrili najmä po nedeľnom vyhlásení trénera Zinedina Zidana (47), ktorý povedal, že pre obe strany by bolo najlepšie, keby z klubu Bale odišiel.

Reakcia druhej strany na seba nedala dlho čakať! Jonathan Barnett (69), agent Garetha Balea poslal vedeniu klubu, no najmä uznávanému trénerovi Realu tvrdá odkaz.

„Zidane je jeden chudák! Bale urobil toľko pre Real Madrid, čo si najmä Zidane vôbec necení. Vôbec nemá k nemu žiadnu úctu. Ak Bale odíde, nebude to preto, že si to želá nejaký Zidane,“ povedal pre ESPN Barnett, ktorý dodal, že sa už pracuje na tom, aby si Gareth Bale našiel nové pôsobisko.

Zahraničné, najmä však anglické médiá, okamžite zareagovali. Tvrdia, že na to, aby mu aj taký skúsený agent, akým Barnett je, našiel dobrý flek je už dosť neskoro... Daily Mail tvrdí, že futbalista už má 30 rokov a šanca, aby sa vrátil do Premier League je takmer nulová, hoci záujem o jeho služby od začiatku roka prejavovali Man. United i Tottenham, odkiaľ do Realu zamieril. Proti dobrému fleku sú aj jeho opakujúce sa zranenia, ktoré ho na dlhý čas vyraďujú, no predovšetkým obrovský týždenný plat – 600-tisíc libier (takmer 700-tisíc eur), čo aj pre jednu z najbohatších líg na svete príliš veľa.

The Telegraph pripomína, že Bale sa zrejme príliš spoliehal na to, že bol miláčikom prezidenta klubu Florentina Pérez, ktorý však po katastrofálnej sezóne dal trénerovi Zidanovi voľnú ruku pri tvorbe nového kádra. The Telegraph tvrdí, že Bale môže skončiť v Číne, kde sú dva – tri kluby schopné, a aj ochotné, dať mu taký plat. Z európskych klubov vraj ostáva Bayern Mníchov a Paris SG, ktorý sa bude rozhodovať podľa toho, či odíde Neymar, alebo nie.