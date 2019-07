Bratislavský vodič prešiel na červenú, no to nie je všetko: Uvidíte, čo sa odohralo na priechode, stuhne vám krv!

Vrchol drzosti! Cestný pirát, ktorý si to šinul cez Petržalku v Bratislave ohrozil svojou jazdou aj cyklistov.

Do redakcie Nového Času nám cez víkend došlo hrozivé video. To, čo si už dovoľujú niektorí šoféri, je totálny vrchol. Vodič mal dostatok času na to, aby si uvedomil, že na semafore svieti červená, napriek tomu sa nepokúsil ani pribrzdiť. Podľa čitateľa, ktorý nám video poslal do reakcie, červená už svietila 8 sekúnd.

Najhoršie na tom je, že na priechod už v tom čase vstúpila malá cyklistka. Stačila sekunda a skončilo by to tragédiou. Správne sa však nezachovali ani cyklisti. Podľa pravidiel cestnej premávky by totiž pri prechádzaní cez priechod pre chodcov, mali zosadnúť z bicykla.