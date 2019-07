Prachařová sa pustila do niektorých mamičiek: Tak toto mi pripadá úchylné!

Bývalá modelka a súčasná moderátorka Agáta Prachařová (34) má s rovnako známym manželom Jakubom Prachařom dcéru Miu, z predchádzajúceho vzťahu ešte syna Kryšpína.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Jej mama, herečka Veronika Žilková, sa presťahovala do Izraela, denník Blesk preto zaujímalo, ako teraz zvláda starostlivosť o dve deti bez jej pomoci. ,,Teraz je tu napríklad celé leto. Inak v septembri ide Kryšpín do školy, Mia do škôlky, tak sa to zvládnuť dá. Tú starostlivosť si vždy rozdelíme medzi viac ľudí," povedala Agáta. Tá má vo svojej mame vzor a hoci si ako dieťa vravela, že jednu vec po nej opakovať nebude, v materstve prišlo precitnutie.

,,Tak napríklad som si hovorila, že nikdy nebudem na svoje deti kričať, ale potom som zistila, že bez toho to nejde," smeje sa Agáta, ktorá uznáva pomoc opatrovateliek. ,,Myslím, že to dieťa máte rovnako rada, či už pracujete a stráži ho občas opatrovateľka, alebo nie a ste stále s ním." Pre čo už pochopenie nemá, sú mamičky, ktoré dojčia deti celé roky.

,,Myslím, že deťom bohato stačí pol roka. A že aj keď niektorá žena nemá mlieko, tak nemusí hneď páchať samovraždu. Ja som dojčila, ale ak sa to niektorej nepodarí, nie je to koniec sveta," myslí si.

,,Ešte k tomu mi dojčenie do troch rokov pripadá jednoducho úchylné, to pokojne poviem, aj keď ma za to asi niektoré matky budú chcieť zožrať. Proste mi to nepripadá v poriadku. Keď som viedla Kryšpína do škôlky, boli tam matky, ktoré sa pýtali, či môžu prísť svoje dieťa cez prestávku nadojčiť. To mi príde choré. Jasné, je to každého vec, ale ja som toho názoru, že keď ide dieťa do škôlky, malo by už na desiatu jest napríklad chleba," dodáva dvojnásobná mama Agáta pre Blesk.