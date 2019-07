V Mexiku padol hrôzostrašný rekord: 14-tisíc vrážd za 6 mesiacov

V Mexiku zaznamenali v prvej polovici tohto roka rekordný počet vrážd, a to 14.603.

V Mexiku zaznamenali v prvej polovici tohto roka rekordný počet vrážd, a to 14.603. Vyplýva to z oficiálnej štatistiky, o ktorej v pondelok informovala agentúra Reuters. Počet vrážd spáchaných v Mexiku od januára do júna 2019 bol výrazne vyšší, než tomu bolo v prvej polovici vlaňajšieho roka. Vtedy ich zaznamenali 13.985.

Podľa agentúry Reuters Mexiko tento rok pravdepodobne prekoná aj svoj rekord v počte vrážd za celý vlaňajšok, keď bolo v krajine zavraždených 29.111 ľudí. Išlo o najvyššiu ročnú bilanciu vrážd v dejinách Mexika.

V decembri 2018 sa v Mexiku ujal moci nový ľavicový prezident Andrés Manuel López Obrador, ktorý sľubuje zníženie "obludnej" úrovne násilia. Jeho nárast pritom pripisuje hlavne rozbujnenej korupcii a hlbokej sociálnej nerovnosti.