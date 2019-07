Adela bilancuje svoj milostný život: Na reči o ex by mnoho mužov nedokázalo reagovať ako Viktor

Adela Vincezová (38), jedna z našich najlepších moderátoriek, ktorá dostala do vienka nielen inteligenciu, autentickosť či dar slova, sa pred viac ako dvoma rokmi vydala za markizáka Viktora Vinczeho (28).

Doteraz je ich manželstvo bez zakopnutí a vyzerá to tak, že si obaja nažívajú v harmonickom zväzku. Adela však priznala, že zo svojho života svojich expartnerov nevymazala a dokonca sú na pretrase v jej domácnosti s Viktorom.

Vinczeovci sa brali 10. júla 2017 v kaštieli v Tomášove. V spoločnosti sa objavujú vždy dobre naladení a je vidieť, že sa veľmi ľúbia. Napriek tomu, že im doteraz nebolo dopriate stať sa rodičmi, hlavu nevešajú a od života si berú všetko krásne, čo im ponúka. Moderátorka je po boku Viktora šťastná a na jeho adresu sa vyjadruje len v superlatívoch.

„Je veľmi príjemný a je mi s ním dobre. Nemusím s ním riešiť žiadne spory, konflikty, naťahovačky a nedorozumenia. Už si ani nepamätám, aké to je odísť z domu, keď sú partneri pohádaní. Sme bezproblémoví a máme pohodu. A keď sa v tejto pohode časom predsa len vyskytnú výzvy, verím, že ich budeme vedieť s väčším pokojom riešiť,“ ospevovala manžela v rozhovore pre ženský web.

Diskutujú o ex

Moderátorke zabezpečuje každodennú pohodu manžel, pretože ako priznala, on sa stará o všetko. „Viktor je nesmierne starostlivý. Neriešim doma nič administratívne, šekové, technické, všetko vybaví on,“ priznala schopnosti manžela, ktorý si získal jej srdce. To však patrilo v minulosti aj iným mužom, ktorých ale Adela vôbec nezatratila, práve naopak.

„Voči žiadnemu partnerovi zo svojej minulosti nepociťujem negatívnu emóciu. Ak som aj bola na niekoho nahnevaná, tak to teraz vnímam s úprimnou vďakou. Ak nás totiž nejaký človek v niečom irituje, tak nám dáva veľkú informáciu o nás. Je to akési zrkadlenie. Mnohé veci som pochopila až neskôr,“ povedala moderátorka, ktorá si často na svojich ex zaspomína.

„Nedávno som videla fotku Rasťa Brezovského, ktorý je šťastný po boku jednej modelky. Som veľmi rada, že sa mu darí. Peťa Modrovského som od rozchodu, čo sú vyše tri roky, nevidela, a pritom žijeme v tom istom meste. Nedávno som zachytila fotky, kde bol šťastný po boku novej partnerky. Som šťastná, že je spokojný a prajem mu to. Veľakrát Peťa spomínam dokonca pred Viktorom. Smejeme sa, čo Peťo kedysi povedal alebo urobil, a aj Viktor uznáva, že je veľmi vtipný,“ uzavrela Adela.