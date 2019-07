Osudná cesta do kostola: Mama vodiča bojuje o život, susedia Mária († 59) a Dušan († 64) zahynuli

Osudná cesta do kostola. Tragédia, ktorá sa stala v sobotu popoludní pri Štítniku (okr. Rožňava), zasiahla dve rodiny.

Po náraze do stromu zahynuli manželia Mária († 59) a Dušan († 64). V aute sa viezli so susedou Jolanou (44) a jej synom Zdenom (23), ktorý vozidlo šoféroval. Štvorčlenná posádka sa mala ponáhľať na omšu do Plešivca. Pod nešťastie sa mohlo podpísať aj počasie - nečakane sa rozpršalo, a mladý vodič zrejme dostal na mokrej ceste šmyk. Pri nehode sa vážne zranila Zdenova mama a samotný šofér utrpel ľahké zranenia.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Osudnú jazdu si Zdeno bude vyčítať do konca života. K tragickej havárii došlo popoludní na rovnom úseku za miernou pravotočivou zákrutou asi kilometer za Štítnikom. „Ponáhľali sa do kostola, lebo meškali. Omša býva v Plešivci od 14. do 16. hod. Už to však nestihli a ani sa nepomodlili. Bola to osudná cesta,“ vraví zronená dcéra manželského páru Mária (41).

V rukách zvierala fotografiu svojich už nebohých rodičov a so slzami v očiach dodala: „Mamka aj otec mi budú veľmi chýbať. Boli to dobrí ľudia.“ Mária († 59) a Dušan († 64) sedeli na zadnom sedadle Volkswagenu. Obaja nemali šancu prežiť, pretože pravdepodobne neboli pripútaní a náraz do jablone pri vozovke ich vymrštil z auta.

Nemali šancu prežiť

Vpredu sediaca mama mladého vodiča zo Slavošoviec Jolana (44) skončila v rožňavskej nemocnici na jiske. Vodič Zdeno, ktorý pracuje v Košiciach vo fabrike na autodoplnky, vyviazol s ľahkými zraneniami. Iróniou je fakt, že na sociálnej sieti naposledy zdieľal príspevok o najkratšej ceste domov, kde každého čaká vlastná rodina. „Nech sa vždy vrátiš bezpečne a zdravý k svojim milovaným,“ zdieľal na svojom facebookovom profile.

Vtedy však ešte netušil, že pravidelná cesta do svätostánku, keď na bratovom aute povezie vlastnú mamu a susedov, sa skončí tragédiou. Tomáš Kráľ, hovorca siete Svet zdravia, ktorá spravuje rožňavskú nemocnicu, Novému Času potvrdil, že tento pacient má len ľahšie poranenia a nechali si ho na pozorovanie. Jeho mama v dôsledku nárazu utrpela vážne vnútorné poranenia. „Lekárom sa však jej stav podarilo stabilizovať,“ uviedol Kráľ. Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová informovala, že mladý vodič na VW Golf Variant podľa doterajších zistení pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky dostal na mokrej vozovke šmyk.

„Prešiel do protismeru, bočnou časťou vozidla narazil do stromu, od ktorého sa odrazilo a ostalo stáť na poli. Dve osoby utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom,“ dodala hovorkyňa. Alkohol u mladého šoféra zistený nebol. „Dychová skúška vodiča bola negatívna, vyšetrovateľ už začal stíhanie pre trestný čin usmrtenia a ublíženia na zdraví,“ uzavrela Ivanová.