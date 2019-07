Príbeh budúcej prváčky vás chytí za srdce: Terezka zápasí s vážnymi chorobami, napriek tomu sa usmieva

Budúca prváčka Terezka (7) z Detvianskej Huty (okr. Detva) sa napriek ťažkému osudu stále usmieva a je plná optimizmu.

Nemala ani rok, keď jej objavili nádor na mieche, pre ktorý došlo k dysfunkcii svalov chodidiel. Krásne dievčatko nemôže dostatočne hýbať členkami, veľmi zle chodí a je čiastočne odkázané na vozík. Čoskoro Terezku čaká operácia, ktorá by jej mohla pomôcť k vysnívanému cieľu.

Keď Veronike (36) a Jozefovi (45) k synovi Jožkovi (11) pribudla dcérka Terezka, boli šťastím bez seba. Do jej štyroch mesiacov nebol žiadny problém a rodinka si užívala radostné chvíle. Potom nastal zvrat. „Stále len plakala. Nevedeli sme, čo sa deje. Chodili sme po doktoroch. Povedali, že má problémy s vyprázdňovaním,“ ozrejmuje mamička s tým, že ako 7-mesačnej museli dcérke vyoperovať 20 cm hrubého čreva.

Po troch mesiacoch Terezke opuchol členok. Veľmi dlho však trvalo, kým mohla ísť na magnetickú rezonanciu. „Vo februári, na moje narodeniny, som sa dozvedela, že naša 11-mesačná dcérka má tumor na mieche. Časť nádoru sa podarilo vyoperovať. Maličká skončila na onkológii, kde dostala dve dávky chemoterapie. Zrútil sa nám celý svet,“ vysvetľuje Veronika.

Nádor na mieche zanechal na maličkom telíčku následky, okrem problémov s močovými cestami sa prejavil aj na jej nožičkách. Od členkov došlo k dysfunkcii svalov na chodidlách. Navyše sa jej robia rany na nožičkách, ktoré si spôsobuje snahou o chô­dzu. „Dcérka sa napriek tomu naučila chodiť. Mimo domova je však odkázaná na invalidný vozík alebo kočík,“ dopĺňa mamička.

Aj keď Terezku trápi mnoho zdravotných problémov, stále sa usmieva a je plná optimizmu. „Od septembra pôjdem do školy. Už mám aj školskú tašku a tri peračníky, veľmi sa teším,“ hovorí s úsmevom blonďavé dievčatko. Veronika s Jozefom sa snažia svojej dcérke pomôcť, ako len vedia. Aby jej uľahčili život, kúpili jej sami invalidný vozíček a aj špeciálny bicy­kel. Peňazí nazvyš nemajú, keď­že pracuje iba Jozef, lebo Veronika sa stará o Terezku.

„Chceli by sme dcérke uľahčiť chodenie po schodoch a prerobiť pre ňu kúpeľňu, no musíme na to našetriť,“ povedal otecko. Roztomilú slečnu čaká čoskoro operácia, pri ktorej by jej mal doktor napraviť päty a skrátiť šľachy. „Veríme, že malej to pomôže a budeme jej môcť kúpiť prvé topánočky,“ želajú si rodičia. Ich snom je, aby ich dcérka raz mohla behať ako jej starší braček.