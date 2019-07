Crosby berie inšpiráciu od Federera: Čo na ňom obdivuje najviac?

V úvode augusta oslávi 32. narodeniny a na jeseň začne už pätnástu sezónu v zámorskej hokejovej NHL. Kanaďan Sidney Crosby získal v doterajšom priebehu kariéry prakticky všetko, čo v tomto športovom odvetví mohol.

Je členom Triple Gold Clubu (trikrát získal Stanleyho pohár, dvakrát olympijské zlato a raz titul svetového šampióna), triumfoval na Svetovom pohári a má v zbierke až dvanásť individuálnych trofejí z profiligy. Napriek množstvu úspechov nemá problém s motiváciou, inšpiráciu čerpá od iných známych športovcov.

V rozhovore pre web The Athletic Crosby vyjadril obdiv tenistovi Rogerovi Federerovi a hráčovi amerického futbalu Tomovi Bradymu. Švajčiar má na konte 20 grandslamových titulov, Američan až šesťkrát získal SuperBowl. "Je to obdivuhodné, čo stále dokážu. Som rád, že môžem byť v pozícii pozorovateľa týchto výkonov. Nechcem sa s nimi porovnávať, pretože patria do inej sféry. Snažím sa však niečo naučiť od ostatných športovcov a myslím si, že je inšpirujúce ich sledovať,“ vyjadril sa produktívny center.

Crosby sa síce skromne nezaradil k spomenutým velikánom svojich športov, ale v súčasnom hokeji je ťažké nájsť úspešnejšieho muža. Niekdajšia draftová jednotka od príchodu do NHL patrí medzi najvýraznejšie postavy súťaže a v uplynulej sezóne základnej časti nazbierala 100 bodov v 79 zápasoch. "Hra sa neustále mení a rôznym veciam sa jednoducho musíte prispôsobiť. Sú však záležitosti, ktoré sa nemenia. Stále musíte mať vysokú pracovnú morálku a vždy sa dobre pripraviť. To zostáva vždy rovnaké,“ vysvetlil kapitán Pittsburghu Penguins.

Okrem pracovitosti spája Crosbyho, Federera a Bradyho dôležitá vlastnosť. Schopnosť adaptovať sa na podmienky, ktoré sa v priebehu rokov v jednotlivých športoch menia. "Som si istý, že napr. pred desiatimi rokmi bola hra v americkom futbale iná, ale Brady ju dokázal dobre vnímať, čítať a pripravil sa na to. Vždy pokračoval v zlepšovaní a nepodcenil žiaden detail,“ dodal rodák z Cole Harbour, ktorý je aktuálne druhým najproduktívnejším mužom NHL spomedzi aktívnych hráčov. Viac bodov nazbieral iba Joe Thornton, ale ten je o viac ako osem rokov starší.