Druhá letná hra začína už v pondelok: Vyhrajte dovolenky za 22 500 eur

Ďalšia šanca užiť si more a slnko s Novým Časom. Už od dnes vám váš obľúbený denník v spolupráci s cestovnou kanceláriou Sun&Fun Holidays prináša veľkú letnú súťaž o neuveriteľných 9 letných dovoleniek pri mori.

Tri nasledujúce týždne budete mať príležitosť vyhrať 9 all inclusive pobytov pre dve osoby v hodnote 2 500 eur! Stačí zbierať kupóny, ktoré nájdete každý deň uverejnené v denníku Nový Čas a Nový Čas Nedeľa a ste v hre. Nezabudnite, prvý kúpón už dnes!

Ako na to?

1. Kúpte si Nový Čas

Je to skutočne jednoduché. Stačí, ak si v nasledujúce tri týždne, od dnes až do 11. augusta, kúpite Nový Čas alebo Nový Čas Nedeľa. Na to, aby ste sa do súťaže mohli zapojiť, je potrebné, aby ste si v tomto období noviny kupovali a hľadali v ňom uverejnený kupón.

2. Vystrihnite a zbierajte kupóny

Kupóny na stránkach Nového Času nájdete uverejnené počas celého týždňa, vrátane nedele. Dokopy teda každý týždeň uverejníme 7 kupónov, no na zapojenie sa do súťaže v daný týždeň potrebujete nazbierať 5 zhodných kupónov.

Kupóny sa budú v jednotlivých týždňoch od seba líšiť farebne aj názvom destinácie dovolenky, o ktorú v danný deň hráme.

3. Pošli kupóny

5 farebne zhodných kupónov vložte do obálky a pošlite na adresu Nový Čas - súťaž, P. O. Box 38/a, 830 00 Bratislava. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo.

4. Žrebovanie

Každý týždeň vyžrebujeme troch víťazov all inclusive pobytu pre dve osoby: Žrebovanie bude prebiehať v nasledujúcich dátumoch.

2. 8. 2019

9. 8. 2019

16. 8 2019