Drevené sochy zdobia Štrbské Pleso: Najviac úsmevov vyvolal poľský tiež turista, uvidíte ten detail a pochopíte

Rezbárske sympózium, ktoré sa odohralo cez víkend na Štrbskom Plese, malo veľký ohlas. Keď z kusa dreva zrazu vznikne niečo pekné a ešte aj užitočné, to vie ľudí naozaj očariť.

Nečudo, že pre návštevníkov bolo po toľkej kráse zložité v ankete vybrať tú najkrajšiu sochu. Nakoniec zvlášť ocenili figurálne a úžitkové diela.

Lavičky mali obrovský úspech. „Ľudia by si ich okamžite boli ochotní zobrať domov do záhradky, my ich však osadíme okolo plesa, aby sa z nich tešili všetci naši návštevníci,“ povedal nám Tibor Kováč, jeden z organizátorov. Najväčší úspech mala lavička s vlkmi. Jej autor Martin Kalman (40) z Pohorelej ju vyrezal z dubového dreva.

Rezbárstvu sa venuje už 17 rokov a netajil sa ani veľkým obdivom k týmto šelmám: „Vlk je majestátne, slobodné zviera, ktoré patrí do slovenskej prírody. No u vlkov je presne stanovená hierarchia, ktorú všetci rešpektujú. Škoda, že to nefunguje aj u ľudí.“

Ďalšia ocenená lavička bola tiež so symbolom Tatier. Orol s roztiahnutými krídlami si vás privinie na lavičke vyrezanej z jedle. Autorom je Michal Husár (34) z Martina, ktorý sa rezbárstvu venuje tri roky: „Predtým som bol predavačom v športovom obchode, ale drevo a jeho tvarovanie ma od mala fascinovalo. Začal som sa tomu teda naplno venovať. Som rád, že ľuďom sa môj výtvor páčil.“

U figurálnych sôch sa najväčší obdiv ušiel poľskému tiežturistovi. Návštevníci sa s ním hneď začali aj fotiť. Autorom je poľský rezbár Janusz Wendzicha (57) z Witkowic. „Takých turistov máme u nás aj u vás dosť. Sú schopní ísť v žabkách alebo lodičkách na túru a ešte sa budú rozhorčovať nad zlými chodníkmi. Je to taká recesia cez slzy,“ povedal nám autor.

Zaujala aj socha, ktorá zobrazuje reálnu postavu z histórie Štrbského Plesa. Miroslav Trnovský (58) z Oravy vyrezal z dreva zakladateľa osady Štrbské Pleso Joszefa Szentiványiho: „Mal som jeho fotku a snažil som sa ho stvárniť čo najvernejšie. Dúfam, že sa to podarilo.“