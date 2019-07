Pred parlament vykydli 1,5 tony hnoja: Po nahnevaných farmároch vyhlásili celoštátne pátranie

Pátrala po nich celá polícia. Po tom, ako dvojica farmárov Patrik Magdoško a František Oravec vysypali v sobotu ráno pred budovu Národnej rady tatrovku hnoja, spustilo sa po nich celonárodné pátranie.

Šéf parlamentu Andrej Danko označil konanie roľníkov za nebezpečné a jeho kancelária avizovala trestné oznámenie. Farmári hovoria o pokuse potrestať ich pred národom.

Miesto 30-metrového stožiara radšej 31 metrákov hnoja. To si povedala dvojica farmárov, ktorých nahneval zámer stavby vysokého obelisku. Podľa nich by sa mal šéf parlamentu viac venovať svojmu rezortu než marketingu. „Nečinnosť v sektore poľnohospodárstva pod vedením SNS je to, čo nás prinútilo k takémuto neštandardnému vyjadreniu názoru riešenia,“ uviedol Magdoško.

Dankovi neprekáža vyjadrenie názoru farmárov, prekáža mu forma vyjadrenia. „Okrem bežných nákladov za upratanie je to aj vážna vec z hľadiska bezpečnosti. Treba mať na mysli zdravie tých ľudí, ktorí tam pracujú,“ povedal Danko, podľa ktorého mohla ťažká tatrovka narušiť statiku staveniska. Farmári to vylučujú.„Ako tá hlina stadiaľ odišla? Ako tam bol privezený betón? Vtedy nebola ohrozená statika? Len auto, ktoré malo 3 tony naloženého hnoja ohrozilo statiku? Bludy, hľadajú si dôvod, ako nás disciplinárne potrestať rezultatívne pred celým národom za prejavenie názoru,“ myslí si Magdoško s tým, že ide iba o priestupok.

„Dnes sme boli najhľadanejšie osoby na Slovensku a takisto aj tatrovka!“ uviedol druhý farmár Oravec, čím narážal na to, že po nich bolo vyhlásené celonárodné pátranie. Polícia ich zastavila približne 6 hodín po priestupku v Lovinobani na ceste domov a následne odviedla na výsluch.