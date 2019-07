Ohrozená dohoda s KDH! Štefunko sľúbil gejom a lesbičkám zákon: Konflikt na registrovaných partnerstvách?

Na sobotných pochodoch Hrdí na rodinu a Pride sa okrem tisícok priaznivcov stretlo aj množstvo politikov, ktorí prišli demonštrovať svoje postoje v otázke rodín a LGBT zväzkov.

Najväčšie zastúpenie na pochode za práva homosexuálov malo jednoznačne Progresívne Slovensko. Podpredseda strany Ivan Štefunko tam prisľúbil, že presadia zákon o registrovaných partnerstvách. To je však v ostrom kontraste s programom ich možného povolebného partnera KDH. Čo na to Alojz Hlina (48)?

Podpredseda Progresívneho Slovenska na pochode Pride homosexuálom prisľúbil novú legislatívu. „Máme to v programe, presadíme zákon o registrovaných partnerstvách,“ vyhlásil Štefunko. Presadenie tohto zákona považuje za zásadnú otázku, z ktorej neustúpia. PS uzavrelo v júni koalíciu so stranou Spolu Miroslava Beblavého, s KDH Alojza Hlinu v júli spoločne uzavreli pakt o neútočení s vidinou zostavenia spoločnej vlády.

Analytici, novinári i verejnosť sa už vtedy pýtali, ako chcú strany z liberálneho a konzervatívneho tábora utvoriť spoločný program. „Keď volíte KDH, máte určité očakávania. Keď chcete spolupracovať s KDH, tiež máte určité predstavy. Sme a budeme kresťanskí demokrati,” uviedol Hlina na margo dohody a možných ústupkov v otázke registrovaných partnerstiev. Čo hovorí teraz na Štefunkovo vyjadrenie?

„Škoda. Považujem vyjadrenie pána Štefunka za chybu. Môžeme ju však zmierlivo pripísať na vrub toho, že je nováčikom v politike. Často sme atakovaní tým, aby sme poslali PS/Spolu odkazy cez médiá. Neurobili sme to - na rozdiel od pána Štefunka,“ uviedol Hlina a nováčikom v politike odkázal: „Stále sme parlamentnou demokraciou, v ktorej na zmenu zákona potrebujete 76, resp. 90 poslancov.“

Dosiahnu zákaz interrupcií?

Kým PS má uzákonenie registrovaných partnerstiev v prioritách, program KDH to úplne vylučuje. Miroslav Beblavý už v máji pred podpisom paktu o neútočení s KDH naznačil, že to bude o kompromisoch. „Ak liberálna časť verejnosti silne presadzuje registrované partnerstvá, treba zistiť, či je to za určitých okolností dohodnuteľné s umiernenými konzervatívcami, oni majú zase nejaké svoje požiadavky, ktoré by možno vedeli umiernení liberáli akceptovať,“ uviedol šéf Spolu. Otázne je, čo by mohli liberáli ponúknuť výmenou za registrované partnerstvá.

„Neviem si predstaviť, čo by za to mohli chcieť. Možno to bude niečo pomimo takýchto politických dohôd. Určite to nebude žiadny, ani čiastočný, zákaz interrupcií, to by bolo popretie liberálnych hodnôt,“ myslí si politológ Grigorij Mesežnikov. „Už len to, že to Hlina úplne nevylúčil, svedčí o istých posunoch, asi to časť ultrakonzervatívnych voličov odláka, no môže to prilákať tých umiernenejších,“ dodal analytik.

Čo môže chcieť KDH za podporu registrovaných partnerstiev