Slovan stále rokuje s kandidátmi: Do hry o trénerský trón vtrhol Guľa!

Slovan Bratislava zvíťazil v úvodnom kole nového ročníka Fortuna ligy na ihrisku nováčika FK POHRONIE 3:1. Belasí si pred vypredaným hľadiskom pofúkali boliestky zo zahanbujúceho vyradenia v predkole Ligy majstrov. Fanúšikov však viac zaujíma, kto sa stane nástupcom vyhodeného trénera Ševelu! Do hry najnovšie vstúpil aj tréner 21-ky Adrián Guľa (44)!

Ešte v piatok sa mala v Bratislave uskutočniť tlačovka k mimoriadnej situácii v klube. Nebola, vedenie ŠK ju presunulo, ale v nedeľu avizovalo, že ani v pondelok sa neuskutoční! „Prebiehajú rokovania s kandidátmi na uvoľnený post trénera. Keďže zatiaľ sa nedohodli, rozhodlo sa o jej odklade,“ prezradil nám zdroj blízky vedeniu klubu.

V piatok viceprezident ŠK Ivan Kmotrík mladší rokoval s topkandidátom Karlom Jarolímom. „Majiteľ klubu sa však nechce unáhliť. Spolu so synom sa chcú správne rozhodnúť a to si vyžaduje čas. Okrem Jarolíma rokujú aj s ďalšími kandidátmi. Bol oslovený aj pán Weiss, no do úvahy pripadá aj tréner 21-ky, pán Guľa,“ dodal pre Nový Čas zdroj.

Koho oslovili:

- Karla Jarolíma

- Vladimíra Weissa

Koho oslovia:

- Adriána Guľu

Kto je ešte v hre:

Norbert Hrnčár, Jozef Valovič