Hokejista Sukeľ prežíva najkrajší rok vo svojom živote: Toto je moja Adelka!

Prežíva najkrajší rok vo svojom živote. Hokejový útočník Matúš Sukeľ (23) v máji zažiaril v drese Slovenska na svetovom šampionáte, kde bol s piatimi gólmi naším najlepším strelcom, stihol navyše prestúpiť do pražskej Sparty a cez víkend sa stal aj hrdým oteckom. Jeho snúbenica Adriana mu porodila dcérku Adelku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rodák z Liptovského Mikuláša má dôvod na úsmev, veď od soboty je pyšným oteckom. Sukeľ sa totiž pochválil fotografiou, na ktorej drží na rukách svoju práve narodenú dcéru.

„Nepoznám väčšiu lásku ako lásku k tebe, Adelka. Maminka bola statočná,“ vyznal sa zo svojich pocitov na sociálnej sieti talentovaný útočník, ktorý v minulej sezóne obliekal dres bratislavského Slovana v KHL. Po skvelom ročníku a účasti na seniorskom svetovom šampionáte však bude v kariére pokračovať už v českej lige, kde si jeho služby poistila pražská Sparta.

„Veľmi sa teším do Prahy. Počul som len skvelé veci o fanúšikoch Sparty a teším sa aj na domácu O2 arénu, je to krásny štadión,“ uviedol Sukeľ po prestupe do českej metropoly pre oficiálnu stránku pražského klubu.