Ovládne Tour po 34 rokoch domáci jazdec? Francúzi sú z Alaphilippa vo vytržení!

Tohtoročná 106. edícia prestížnych pretekov Tour de France je vskutku špecifická. Môže za to z veľkej časti francúzsky hrdina Julian Alaphilippe (27), ktorý pobláznil nielen domácich fanúšikov.

Výkony jazdca stajne Quick-Step dali „Starej dáme“ úplne nový rozmer. Francúzi so zatajeným dychom dúfajú, že ich národné preteky ovládne prvýkrát po tridsiatich štyroch rokoch domáci jazdec. Posledný Francúz, ktorý triumfoval na Tour bol Bernard Hinault v roku 1985.

„Nesmierne ma baví sledovať súčasnú Tour. Preteky dostali úplne iný rozmer. Už to nie je len také to stereotypné krútenie pedálmi, ktoré s obrovským náskokom ovládne Tím Sky (dnes Tím Ineos, pozn. redakcie). Ak nerátame časovky, tak zatiaľ každú etapu vyhral niekto iný,“ zhodnotil pre RTVS bývalý pretekár Peter Velits, ktorého tiež nadchli výkony žltého bojovníka Juliana Alaphilippeho.

„To, čo predvádza Alaphilippe je vyslovene úžasné! Úplne vyvracia všetky predpovede. Už aj ja sa radšej vzdám predikcií o ňom, lebo to nemá zmysel. Sledovať jeho i ostatných pretekárov je tento rok veľký zážitok,“ dodal Velits.

„Už je to poriadne dlho, čo mali Francúzi na Tour takéhoto hrdinu. Celá krajina je na nohách. Všetkých opantala Alaphilippemánia. Je to úplne šialené, ale aj nezainteresovaný fanúšik musí mať z toho radosť. Emócie sú veľmi návykové,“ povedal pre Eurosport bývalý víťaz Tour Bradley Wiggins. „Netreba však zaspať na vavrínoch. Stačí jeden zlý deň pre Alaphilippea a druhý Geraint Thomas mu žltý dres bez problémov vyfúkne. Do konca je ešte ďaleko. Rozhodujúce budú etapy 18 a 19. Až tam sa ukáže, kto je skutočný víťaz,“ uzavrel Wiggins.