Slovák Sihelský prezradil, čo má Peter v jedálničku najradšej: Saganovi servíruje raňajky!

Je v centre diania. Aj keď Milan Sihelský kedysi sníval, že bude štartovať na Tour de France, v súčasnosti je jeho organickou súčasťou.

V Tíme BORA-hansgrohe šoféruje jedálenský kamión a pomáha so servisom okolo hviezd tímu v čele s jeho krajanom a lídrom súťaže o zelený dres Petrom Saganom.

„V BORA mám zmluvu na pozíciu šoféra kamióna na ďalšie dva roky. Sme dvaja šoféri a pretože je kalendár pretekov taký nabitý, robím väčšinou všetky klasiky a všetky Grand Tour,“ povedal pre RTVS Milan Sihelský.

Jeho pracovná doba sa začína ešte v čase, keď Sagan a spol. spia vo svojich hotelových izbách. „Vstávame dve hodiny pred raňajkami. Pripravíme stôl, kuchár navarí a my to chlapcom naservírujeme. Po raňajkách je presun do ďalšieho hotela a po pretekoch nachystáme chlapcom večeru,“ pokračoval Sihelský a prezradil, čo si Tourminátor dá najradšej pod zub: „Ak je ťažká etapa, Peťo si na raňajky dopraje varenú ryžu a vajíčka. Večer si dá cestoviny s mäsom. Všetko sú to biopotraviny.“ So svojou prácou je nadmieru spokojný. „Peťa som sledoval od začiatku, vedel som, že bude veľká hviezda. Je mi veľkou cťou, že stojím po jeho boku. Sníval som, že na Tour de France budem ako pretekár. Nestalo sa, ale som rád, že som tu takto,“ uzavrel.

Čo má Peter rád:

raňajky: ryža a vajíčka

večera: kuracie alebo hovädzie mäso, cestoviny, šalát.