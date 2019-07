Po Nylanderovi majú ďalší problém: Marner požaduje od Toronta milióny

Vedenie klubu zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs má pred sebou ďalšiu náročnú úlohu. Po vlaňajšom niekoľkomesačnom naťahovaní sa so švédskym útočníkom Williamom Nylanderom požaduje veľký balík peňazí aj Kanaďan Mitchell Marner.

Najproduktívnejšiemu hráčovi "javorových listov" v minulej sezóne sa skončil nováčikovský kontrakt a teraz chce od Toronta podstatne väčšiu sumu ako zarábal doteraz.

Dvadsaťdvaročný Marner dostával v rámci nováčikovskej zmluvy aj vďaka bonusom za jednu sezónu 2,775 milióna amerických dolárov. Dá sa však očakávať, že pri súčasnom vyjednávaní sa bude chcieť pohybovať okolo desaťmiliónovej hranice. Veď Američan Auston Matthews dostáva ročne 11,634 mil. USD a Kanaďan John Tavares rovných 11 mil. USD.

Marner je momentálne obmedzeným voľným hráčom. Ak chce nastupovať v nadchádzajúcej sezóne v NHL potrebuje s klubom podpísať novú zmluvu najneskôr do 1. decembra. Toronto má však problémy s platovým stropom, keďže v súčasnosti disponuje len necelými štyrmi miliónmi. Rokovania medzi oboma stranami sa preto naťahujú a v hre je aj to, že šikovný krídelník vynechá predsezónny kemp.

"Ak by som nemal zmluvu, pravdepodobne by som do kempu nešiel. Existuje veľké riziko, že by sa niečo mohlo stať. Dúfam však, že sa dohodneme čo najskôr. Môj agent a generálny manažér Kyle Dubas sa snažia niečo vymyslieť a ja do toho príliš nezasahujem. Poveril som agenta tým, aby s klubom rokoval a hovoril mi o nových informáciách," cituje Marnera oficiálny web profiligy.

Rodák z ontárijského Markhamu sa o svojej situácii rozprával aj s Nylanderom, ktorý vlani dlho vyčkával na podpis kontraktu. Torontu prikývol až počas prvého decembrového dňa, dohodol sa na šesť rokov s priemerným platom 6,962 mil. USD na sezónu.uviedol Marner.

Situácia okolo Kanaďana zaujíma aj lídra Maple Leafs Tavaresa. Dvadsaťosemročný center prišiel do tímu preto, aby mohol získať Stanleyho pohár a prítomnosť Marnera v klube jeho šance na úspech zvyšuje. "Celá organizácia si určite uvedomuje, aký je Mitch pre nás dôležitý. On sám zároveň chce byť súčasťou mužstva. Ja preto nemám pochybnosti, že dôjde k dohode," doplnil pre TSN najlepší strelec Toronta v minulej sezóne.