Odborníčka na zdravé chodidlá Denisa Mertl: Zlá obuv vám môže zničiť nohy na celý život

Nosia nás celý život, no aj tak im nevenujeme dostatočnú pozornosť. Na tele snáď neexistuje viac ignorovaná časť, ako sú chodidlá.

Niet sa čo čudovať, väčšinu roka sú skryté v topánkach ďaleko od nášho zraku. Preto ani nezbadáme zmeny, ktoré môžu signalizovať vážny problém. Čo si na nohách všímať, čoho sa vyvarovať a ako si vybrať správnu topánku, nám poradila jediná akreditovaná podologička na Slovensku Denisa Mertl z rehabilitačného centra Medella.

Čo je podológia

„Podológia je odbor medicíny, ktorý sa špecializuje na študovanie chodidla dolnej končatiny a problémov s ňou spojených. U nás sa tento odbor na medicíne neštuduje a dolné končatiny tak spadajú pod rôznych odborníkov, najčastejšie ortopéda či rehabilitačného lekára. V zahraničí sa v podstate takmer všetko ohľadom nôh rieši u podológa. Študovala som tento odbor v zahraničí a keď som s tým sem pred piatimi rokmi prišla, nikto nevedel, kto som a s čím pracujem. Dnes je povedomie o podológii na Slovensku už oveľa lepšie.“

Pre koho je určená a ako prebieha vyšetrenie?

„Veľkú časť mojich klientov tvoria športovci, ale podológia je určená pre každého človeka, ktorého trápia problémy s chodidlami či s dolnými končatinami, napríklad skráteniny končatín, bolesti chodidla, päty, členkov, kolien, bedrových kĺbov, ale aj halluxy, deformácie nohy a mnohé iné. V ordinácii najprv pacientovi urobíme biomechanické vyšetrenie kĺbov a svalov chodidla, potom celej dolnej končatiny a na diagnostickom prístroji zanalyzujeme jeho chôdzu. Na základe toho zistíme, kde je problém, a ten sa snažíme odstrániť funkčnou ortopedickou vložkou presne na mieru pacienta a nastavením fyzioterapie.“

Čo chodidlám najviac ubližuje?

„Nohám najviac škodí napríklad to, že si ľudia nešnurujú topánky, ale iba sa do nich len tak nasunú. V topánke potom vzniká veľa miesta a chodidlo, respektíve prsty sa zadrapujú do podrážky, aby si telo udržalo stabilitu. To isté sa deje aj v žabkách. Potom sa ľuďom skracujú šľachy na spodnej časti chodidla, prepadáva sa priečna klenba, zapaľujú sa nervy medzi kĺbmi alebo vznikajú kladivkové prsty.“ Samostatnou kategóriou sú podľa podologičky tzv. barefoot topánky, ktoré imitujú chodenie naboso. „Treba si uvedomiť, že barefoot nie je správna voľba do mestského prostredia. Cvičiť svaly na chodidle je fajn, ale v lese alebo na lúke. V meste však nechodíme po prírodných povrchoch, ale po betóne. Ľudia barefoot topánky nevedia správne nosiť, a tak si ubližujú.“

Z chorých nôh vám môže pískať v ušiach

Problémy s chodidlami sa môžu prejaviť rôzne a zďaleka nie je iba ich bolesťou. „Pacienti mávajú bolesti, a nie iba chodidla, ale celého tela. Ak je napríklad jedna noha kratšia ako druhá, posunie sa panva a aby tento posun vrchná časť tela vyvážila, skracujú sa svaly, ktoré vzpriamujú hlavu. V praxi to vyzerá tak, že problém je síce v nohách, ale ľudia majú bolesti hlavy alebo chrbtice. Inokedy sa problém s chodidlami prejaví aj pískaním v ušiach, posunutými kútikmi pier či častými infekciami močových ciest alebo nutkaním na močenie. “

Kedy vyhľadať podológa?

- bolesti chodidiel

- chybné držanie tela

- bolesti kĺbov

- bolesť klenby chodidla

- vybočené palce

Zhrubnutá koža veští problém!

Ľudia si nohy až tak nevšímajú, pretože sú väčšinu roka obuté v uzavretých topánkach, ďaleko od očí. „Často si ani nevšimnú, že sa im zmenil tvar chodidla, že majú klenbu príliš vysoko, že sa malíčky zadrapujú do podrážky a vznikajú im kladivkové prsty... Pomoc vyhľadajú, až keď prídu bolesti,“ hovorí Mertl. Čo nám teda napovie, že s našim chodidlom nie je všetko v poriadku?

„Jedným z prvých znakov, že sa niečo deje, je zhrubnutá koža iba na určitých častiach chodidla. Nie je iba kozmetickým, ale aj zdravotným problémom. Môže byť signálom rôznych ortopedických ochorení od halluxov, cez padnutú klenbu či problémy so stabilitou. Koža zhrubne na miestach, kde je problém. Ďalším znakom, že niečo nie je v poriadku, je, ak sa ženám točí sukňa stále do jednej strany, alebo im padá jedno ramienko na podprsenke. Pravdepodobne majú skrátenú končatinu. Muži na rovnaký problém zväčša neprídu, teda pokiaľ si nedajú šiť oblek na mieru. Predzvesť problému môžu byť aj vydraté päty alebo okopaná špica iba na jednej topánke.“

Ako si vybrať topánky?

„Mali by ste dbať na tvar chodidla a podľa toho si vyberať topánky. Ak mám dlhé chudé chodidlo, nekúpim si široké topánky, kde mi bude noha plávať. Alebo ak mám širokú nohu, nebudem sa snažiť vopchať silou-mocou do topánky so špicom. Prsty musia mať v topánke priestor, ale pozor, zasa nie je dobré ani to, ak majú veľmi veľký priestor, lebo potom sa zadrapujú.

Ak si dospelý človek kupuje topánku, nech dbá na to, aby sa jej predná časť dala ohýbať. Naopak, zadná časť by sa mala ohýbať čo najmenej a výborné je, ak je vzadu päta vystužená. Napríklad, veľa detí nosí ortopedické vložky a ortopedické topánky zbytočne. Ak by im rodičia kúpili dobrú obuv, nepotrebovali by všetky možné ortopedické pomôcky.“

Drahá a zlá

Pravidlo - drahá topánka je dobrá topánka, nie vždy funguje. „Chodí k nám veľa športovcov, ale aj nešportovcov, ktorí chcú začať behať. Často si kúpia tenisky za 200 eur a tie im ešte prihoršia. Pritom bežecké tenisky istého nákupného reťazca sú oveľa lepšie vystužené ako niektoré drahé tenisky populárnych značiek. To platí aj pri iných druhoch obuvi. Preto je dobré, ak si ľudia so sebou donesú sem aj topánky, aby sme sa pozreli, či nie je problém v obuvi. Najlepšie je, ak si zoberú všetky topánky, ktoré v danom období nosia. Z ich opotrebenia vieme veľa vyčítať.“