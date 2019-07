Peter Sagan je na Tour de France neprehliadnuteľný: Jeho štýl baví aj súperov

Všetky oči naňho! Peter Sagan (29) je tradične počas Tour de France neprehliadnuteľný.

Okrem toho, že takmer v každej etape bojuje do posledných chvíľ o popredné miesta, fanúšikov teší aj jeho šoumenský prístup k cyklistike, čo ho výrazne odlišuje od desiatok jeho nudných rivalov.

Tour sa ešte ani nezačala a Peter už dominoval na sociálnych sieťach. S kladivom v ruke sa totiž rozhodol spontánne pomôcť robotníkom pri stavaní lešenia. „Počas tréningu s kolegami z tímu Bora-hansgrohe v Bruseli som zastavil a priložil pomocnú ruku v prípravách prvej etapy,“ žartoval.

K jeho pamätným výrokom pribudol ďalší. Po tretej etape, ktorú suverénnym spôsobom ovládol Francúz Julian Alaphilippe, takto vysvetlil, prečo sa viac nebil o stupne víťazov: „Aj tak sme bojovali o prvého lúzra... O druhé miesto.“

A tu je ďalší dôkaz jeho nesmiernej popularity... Jazdcov Bory počas tréningu zastavila polícia len preto, aby sa jeden zo strážcov zákona mohol odfotiť s Petrom. Vtipné video následne fanúšikom posunul na twitter jeho tímový kolega Marcus Burghardt.

Peter prirodzene využíva popularitu a zvýšený záujem o svoju osobu počas Tour de France aj na charitu. „Zatiaľ čo sa aktuálne oči všetkých upínajú na Tour de France, chcel by som každému pripomenúť, že bicykel je viac ako šport. Môže meniť životy, špeciálne deťom. Toto je spôsob, akým podporujem dve skvelé iniciatívy, Qhubeka v Južnej Afrike a The Specialized Foundation v USA,“ napísal na svojom instagrame k fotke s partiou vyusmievaných juhoafrických detí.

Prvého víťazstva na tohtoročnej Tour sa dočkal v piatej etape, pričom mal dosť času na cieľovej páske šaškovať. Napol svaly a prevtelil sa do Hulka.

Kam sa pohne, tam ho prenasledujú davy fanúšikov. Nik nie je posledné roky taký populárny ako on, takže rozdávanie autogramov a fotografovanie sa s obdivovateľmi je doslova jeho vedľajším zamestnaním.

Už sme si zvykli, že Peter nemá problém s prezentáciou pred kamerou. Jeho azda najväčšou hereckou výzvou sa stala nová reklama na amerického výrobcu bicyklov, ktorá obletela svet práve počas Tour. Mení sa v nej z neurotického moderátora správ na žoviálneho reportéra a „náhodného“ cyklistu. A riadne si to užíva!

Nebývalé emócie prejavil Petrov otec po jeho víťazstve v piatej etape. Vyskočil zo stoličky, z plných pľúc reval a mával rukami. „Ešte som ho takto nevidel, je to prvýkrát, čo sa takto odviazal,“ usmieval sa Peter, keď mu video z otcovho oslavného opojenia ukázala reportérka spracúvajúca zaujímavosti pre oficiálne twitterové konto Tour de France.

Fanúšikovia sa z videa jeho mediálneho manažéra Gabriela Uboldiho dozvedeli aj Petrov názor na predpísaný jedálny lístok. Sedí v aute, z plastovej dózy vyjedá cestoviny a vôbec nevyzerá nadšene. „Zase píííp cestoviny. Super. Ďakujem pekne... Oveľa radšej by som si dal pivo,“ ukončí.

Klobúk dole pred ním. Hoci je lídrom tímu a práve on by mal byť tým obskakovaným, v náročnej ôsmej etape dvadsať kilometrov pred cieľom sa chopil čiernej roboty, z tímového auta zobral do zadných vreciek fľaše s vodou a následne s nimi šprintoval za prekvapenými kolegami.

Väčšine smrteľníkov nestačí na zloženie Rubikovej kocky ani všetok čas sveta, no Sagan je majster aj v tomto. O svojej záľube porozprával v jednom z krátkych videí tímu Bora-hansgrohe odpovedajúc na otázku fanúšika, ako trávi voľné chvíle počas pretekov. „Čaká nás 80-kilometrový presun, Daniel Oss si robí kávu a ja sa bavím s touto malou kockou. Nie som v jej riešení veľmi dobrý, ale je pekné mať nejaké hobby, nie?“ vraví popri skladaní, pričom časomiera mapujúca jeho snaženie zastane na čísle 26. Sekúnd, nie minút!

Je o ňom známe, že patrí k najkomunikatívnejším cyklistom v pelotóne a kolegovia z tímu či súperi si zvykli aj na jeho žartíky. „Julian, môžem si spraviť fotku, prosím?" zahral sa na fanúšika muža v žltom Juliana Alaphilippa.