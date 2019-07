Mladý vodič z okresu Rožňava dostal šmyk: Pri nehode vyhasli dva životy

Pri dopravnej nehode v okrese Rožňava zomreli v sobotu dvaja ľudia a ďalší dvaja sa zranili.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, pravdepodobne pre neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky dostal 23-ročný vodič z okresu Rožňava pri prechádzaní pravotočivou zákrutou na mokrej ceste šmyk, prešiel do protismeru, bočnou časťou auta narazil do stromu, od ktorého sa vozidlo odrazilo a ostalo stáť na poli. „Žiaľ, 64-ročný muž a 59-ročná žena, ktorí sa nachádzali vo vozidle, utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. Ďalšia 44-ročná spolujazdkyňa sa zranila ťažko, vodič mal ľahké zranenia,“ dodala Ivanová. Mladého šoféra podrobili policajti dychovej skúške s negatívnym výsledkom.

Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestná doprava. Zároveň vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin ublíženia na zdraví.