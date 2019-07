Teroristická hrozba v Egypte: British Airways aj Lufthansa zastavili lety do Káhiry

Lufthansa zastavila lety do egyptskej metropoly len na jeden deň, British Airways tam nebude lietať ani celý nasledujúci týždeň.

Britská letecká spoločnosť British Airways aj nemecká spoločnosť Lufthansa rozhodli cez víkend o zastavení letov do egyptskej Káhiry. Zatiaľ čo Lufthansa ich zastavila len na jeden deň, British Airways nebude lietať z a do Káhiry aj celý nasledujúci týždeň. Obe letecké spoločnosti boli pri vysvetľovaní dôvodov tohto kroku veľmi stručné. Podľa British Airways je zastavenie letov do Káhiry "preventívne opatrenie", ktoré spoločnosti neskôr umožní "opäť posúdiť situáciu". Podobné vyhlásenie ponúkol aj hovorca Lufthansy Tal Muscal, pričom obe spoločnosti odmietli tieto informácie ďalej komentovať.

Konkrétnejšia bolo až v nedeľu britské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré vyhlásilo, že "existuje zvýšené riziko teoretických útokov proti lietadlám".

Podľa agentúry The Associated Press (AP) je možné aj to, že rozhodnutie leteckých spoločností súvisí s narastajúcou krízou vo vzťahoch medzi Veľkou Britániou a Iránom, ktoré sa vyostrili po tom, ako Irán v piatok v Hormuzskom prielive zadržal britský ropný tanker s 23 námorníkmi. Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky britskej spoločnosti BBC.