Andrea sa dovolenke zamilovala na prvý pohľad: Osudový last minute jej obrátil život naruby

Kvôli láske za sebou nechala celý svoj život a presťahovala sa o 2400 kilometrov ďalej.

Andrea Higgins z Liverpoolu, stretla Daniela Ecclesa na last minute dovolenke v španielskom Benidorme. Dovolenková romanca sa veľmi rýchlo zmenila na lásku jej života, informoval portál Mirror. Dvojica sa stretla na osudovej dovolenke roku 2009, keď mala Andrea 30 rokov. Momentálne už majú spoločného syna a dokonca aj jej mama sa za nimi do Alicante po čase presťahovala.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Milujem to tu, milujem tu úplne všetko," rozplývala sa Andrea. "Keď som sem prišla prvýkrát, počula som o tomto mieste len samé zlé veci, ale nebola to pravda. Je to tu plné nádherných oblastí. Bary sú len drobnou časťou Benidormu."

Andrea a Daniel skúšali prvý rok vzťah na diaľku. Stretávali sa každý druhý víkend. "Letenky sú často lacnejšie ako cesta vlakom, takže to bolo v poriadku. Neskôr sme začali uvažovať o dieťati a rozhodli sme sa, že najlepšie miesto pre nás bude Benidorm," opisovala svoje sťahovanie. Andrea musela okrem všetkého zmeniť aj svoju prácu. "Potom to všetko do seba začalo krásne zapadať. Vždy som sa chcela stať učiteľkou, takže som si našla kurz a potom aj prácu v škole," vysvetlila. "Bolo to najlepšie rozhodnutie môjho života," dodala.

Daniel má momentálne vlastnú realitnú kanceláriu s názvom Activanza a Andrea učí matematiku a biológiu na britskej škole Elian v La Nucia.