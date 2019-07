Pohronie statočne odolávalo Slovanu: Belasí však privítali nováčika prehrou

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v sobotňajšom zápase 1. kola Fortuna ligy 2019/2020 na pôde nováčika FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 3:1.

Dvakrát skóroval najlepší strelec uplynulého ročníka súťaže Andraž Šporar, raz sa v drese úradujúceho majstra presadil Aleksandar Čavrič.

FK Pohronie – ŠK Slovan Bratislava 1:3 (0:1)

Góly: 65. Abrahám - 8. Čavrič, 53. a 85. Šporar (prvý z 11 m). ŽK: Nosko, P. Jacko, Tesák - Dražič. Rozhodovali: Chmura – Benko, E. Weiss, 2602 divákov.

Pohronie: Jenčo – Hatok, P. Jacko, Nosko, Tesák – Sojka (61. Klec), Pellegrini – Blahút (73. D. Hrnčár), Badolo (29. Mészáros), Abrahám – Zachara

Slovan: Greif – Bajrič, Abena, Božikov, Suchockij – Nono – Dražič (86. Daniel), Holman (78. De Kamps), Ratao (72. Moha) – Čavrič, Šporar

Bratislavčania nastúpili na duel proti nováčikovi súťaže s cieľom odčiniť tohtotýždňové vypadnutie z Ligy majstrov. Dočasný tréner Radenkovič urobil päť zmien v zostave oproti zápasu v Nikšiči. Slovan skóroval už v tretej minúte Šporarom, avšak gól neplatil pre ofsajd. V ôsmej minúte už bolo všetko v poriadku, po prieniku Šporara a jeho prihrávke cez Jacka poľahky poslal loptu medzi žrde Čavrič – 0:1. Majster naďalej dominoval, mal i ďalšie šance. Dražič v šestnástke po peknej akcii mieril tesne vedľa žrde a gólmana Jenča poriadne zamestnal z ľavej strany Suchockij. Pohronie sa ťažšie dostávalo do šestnástky súpera, navyše sa im zranila africká kreatívna posila Badolo. Hostia sa prihlásili o slovo do prestávky ešte v 40. minúte. Po centri Bajriča hlavičkoval Abena nad brvno. Prvú vážnejšiu strelu medzi žrde vyslali domáci až v 44. minúte. Z otočky zakončil v pokutovom území Zachara, Greif bol na mieste.

Po zmene strán sa dôležitý moment udial v 53. minúte. Tesák videl žltú kartu za faul na prenikajúceho Čavriča v pokutovom území, hoci zasiahol aj loptu, a nariadenú jedenástku premenil Šporar – 0:2. Nováčik následne nabral viac odvahy niečo vpredu vymyslieť. O slušnú koncovku sa pokúsil Abrahám, tečovanú loptu musel Greif vyškriabať spod brvna. Na opačnej strane po rýchlom protiútoku vyslal krížnu strelu Čavrič, mieril tesne vedľa žrde a po rohovom kope hlavičkoval ešte nebezpečne Abena, no s podobným výsledkom ako jeho spoluhráč predtým. Oboch ich to mohlo mrzieť, pretože v 65. minúte sa po peknej akcii z ľavej strany presadil v šestnástke pohotový Abrahám a znížil na rozdiel gólu - 1:2. Ani v ďalších minútach nechýbali šance na oboch stranách. Slovan mohol zvýšiť, ak by mali presnejšiu mušku Dražič, Abena a Čavrič, Pohronie mohlo vyrovnať po rohu Zacharom, ktorý hlavičkoval tesne vedľa žrde. V závere sa majster spoliehal na brejky a jeden mu po pravej strane vyšiel, ťažil z neho pred odkrytou bránkou pohodlne Šporar – 1:3.