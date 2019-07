Ombudsmanka na Dúhovom pochode prehovorila o slobode a rovnosti: Na Slovensku nedodržiavame niektoré práva

Dúhový Pride Bratislava vrcholí dnes na Hviezdoslavovom námestí. Podujatie upozorňuje, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu

Každý je podľa slovenskej ústavy slobodný a rovný v dôstojnosti a právach, a na Slovensku toto zatiaľ nedodržiavame. Konštatovala to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová pred asi 10-tisíc účastníkmi 9. ročníka Dúhového Pridu v Bratislave.

"Tieto problémy prehliadame. Osoby, ktoré chcú vytvoriť partnerstvá rovnakej sexuálnej orientácie, nevidíme. Prečo by sme ich mali vidieť? Lebo z našej ústavy vyplýva, že každý je slobodný a rovný v dôstojnosti a právach a z medzinárodných štandardov vyplýva, že každý má mať právo na ochranu súkromia a rodinného života. Na Slovensku toto zatiaľ nedodržiavame,“ konštatovala ombudsmanka.

Podľa nej je najhoršie to, že sme sa zatiaľ nepustili do serióznej diskusie, ako to riešiť. "Stále riešime otázku, či by sme to vôbec mali vnímať. Odpoveď je áno, lebo ľudia, členovia našej spoločnosti so sexuálnou orientáciou, v ktorej si hľadajú partnera rovnakého pohlavia, existujú, nie je to ich vlastná voľba, je to ich vrodená danosť a mali by sme to rešpektovať," zdôraznila Patakyová. Z hostí sa prítomným okrem iných prihovorili aj primátor Bratislavy Matúš Vallo či teológ Ondrej Prostredník. Z pódia okrem podporných slov zaznela i kritika adresovaná rezortu kultúry, ktorý sa tento rok rozhodol Dúhový Pride nepodporiť. Podujatie, ktoré upozorňuje, že všetci ľudia sú si rovní, a to bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, vrcholí dnes večer na Hviezdoslavovom námestí.

Patakyová v svojom príhovore tiež uviedla, že niektoré veci sa vedia zmluvne ošetriť, ale to nestačí. "Požiadavka v súlade s našou ústavou je, aby im bol poskytnutý právny rámec, aby mohli vystupovať ako blízke osoby v správnom konaní, aby mohli mať opatrovateľský príspevok, ak sa starajú o svojho partnera, aby mohli mať voľno, ak ho sprevádzajú do zdravotníckeho zariadenia. To nie je v rozpore s hodnotami, na ktorých stojí naša spoločnosť. Naopak, mali by sme si veľmi vážne uvedomiť, že ak sa slovenská spoločnosť označuje za spoločnosť, ktorá stojí na tradíciách, tak volanie po tom, aby bol ich vzťah uznaný a ochraňovaný, tak to predstavuje tú najkonzervatívnejšiu hodnotu, akú si vieme predstaviť," prízvukovala.

Dodala, že sa musíme začať seriózne rozprávať o tom, ako konkrétne vybalansujeme tie hodnoty, ktoré sú príznačné pre slovenskú spoločnosť, a práva, ktoré týmto ľuďom patria. Ombudsmanka verí, že možno na budúci rok sa pri takejto otázke bude dať odpovedať, že sa Slovensko stalo krajinou, ktorá garantuje každému právo na slobodný, dôstojný a bezpečný život v partnerstve s ľuďmi, s ktorými chce kráčať na svojej ceste životom, s ktorým si chce pomáhať a podporovať sa. "Toto potrebujeme na Slovensku pochopiť a začať to riešiť," dodala.

Bratislava je podľa primátora Bratislavy Matúša Valla otvorené a tolerantné mesto a chce, aby sa v nej každý Bratislavčan, Bratislavčanka a návštevník cítili bezpečne. "V období, keď sú na Slovensku menšiny napádané, a nielen slovne, je veľmi dôležité, aby sme sa ako majorita mohli postaviť za tých, ktorí potrebujú našu pomoc. A je to jedno, či je to náboženská menšina, alebo na úrovni etnika či sexuálnej orientácie. Bratislava ako mesto sa má vedieť postarať o svojich slabších a má sa zastať menšín,“ doplnil Vallo.

Organizátori Dúhového Pridu zverejnili aj výzvu Robte politiku pre ľudí a nie pre boj! Slovenskú politickú reprezentáciu vyzývajú, aby sa v predvolebných kampaniach zdržala akýchkoľvek nenávistných prejavov. Verejnú podporu LGBT komunite už dávnejšie vyjadrujú strany Sloboda a Solidarita (SaS) či Progresívne Slovensko. Na dnešnom Pride sa zúčastnili napríklad predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová, ako aj podpredsedovia strany Progresívne Slovensko Martin Poliačik a Ivan Štefunko. Podľa Štefunka, dôvodom nízkeho počtu politických elít na takomto podujatí je strach. „Mnohí sú za vzťahy homosexuálov, ale sa boja, že im to pokazí politické preferencie. My sme sa rozhodli sa neskrývať a povedať pravdu," prízvukoval.

Osobná účasť politikov na pochode má podľa Martina Macka z občianskeho združenia Dúhový Pride Bratislava veľký význam. "Pre nás je však dôležitejšia podpora, ktorou prejavia, že presadia niektoré riešenia. Dúfame, že do budúcna to už bude iné," podotkol. "Naším očakávaním je, aby sa téma LGBT nezneužívala, aj keď vieme, že to asi nebude naplnené. Od tejto vlády už neočakávame žiadne kroky, ale po voľbách od novej politickej reprezentácie očakávame, že príjmu nejaké opatrenia, ktoré budú riešiť situáciu párov rovnakého pohlavia a ich rodín," prízvukoval Macko.

Počas týždňa sa v rámci Dúhového Pride konalo viacero podujatí: diskusie, živé knižnice, divadlo, workshopy, premietanie filmov, ta ďalšie. Vyvrcholením programu bol pochod ulicami hlavného mesta. Nasleduje kultúrny program na Hviezdoslavovom námestí až do 20:00. Na javisku sa vystriedajú kapely Bad Karma Boy, Funkiez, Modré hory, Chalani z chatrče, Matia/B-complex a Monika Yamamoto and House of Velvet. Na námestí v stánkoch svoju činnosť predstavujú aj mimovládne organizácie ako Iniciatíva Inakosť, Amnesty International Slovakia, PRIDE Košice, Odyseus či Bratislava bez náckov. Ani tento rok nechýba stánok Domu svetla Slovensko, ktorý na námestí ponúkne testovanie a poradenstvo o HIV a hepatitíde.

Tohtoročný 9. ročník podujatia Dúhový Pride Bratislava sa uskutočňuje s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR, vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja, Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis, Veľvyslanectva Kanady a sponzorstvu viacerých spoločností či nadácií. Podujatie podporila aj verejnosť prostredníctvom výzvy www.zafarebnukulturu.sk, ktorú združenie Dúhový Pride Bratislava spustilo po rozhodnutí ministerky kultúry nepodporiť tento projekt.