Dúhový pochod vs. Hrdí na rodinu! Politológ sa pustil do Čaputovej: Prezidentka skryto podporila Pride

V hlavnom meste sa v sobotu konali naraz dve veľké zhromaždenia, ktoré každoročne vyvolávajú veľké emócie a tešia sa nevídanému záujmu politikov.

Približne 8-tisíc účastníkov Dúhového pochodu na podporu práv gejov a lesbičiek už 9. rok po sebe upozornilo na nedostatočnosť slovenských zákonov v otázkach LGBT partnerstiev. 500-členný dav pochodu Hrdí na rodinu zase verejne deklaroval, že pre rodinu a dieťa je podľa nich najlepšia kombinácia rodičov matka - žena a otec - muž. Nový Čas zisťoval, čo si účastníci oboch akcií myslia o opačnom tábore a prečo prišli na námestia.

Hoci prezidentka Zuzana Čaputová avizovala, že sa nezúčastní ani na jednom zo zhromaždení, večer predtým navštívila sprievodné podujatie Dúhového pochodu - divadelné predstavenie s názvom Príbeh geja, príbeh lesby v bratislavskej Novej Cvernovke. Dopravila sa tam netradične - spoločne s ochrankou sa zviezla električkou. Organizátori z Dúhového pochodu z jej rozhodnutia neprísť neboli nadšení.

Prezidentka skryto podporila Pride!

Politológ Ján Baránek

Ona to chcela nejakým spôsobom podporiť, urobila to takto. Teraz by som od nej očakával účasť na nejakej akcii blízkej myšlienke pochodu Hrdí na rodinu. Možno také niečo plánuje, nepredbiehajme. Jej cesta električkou je ale ešte väčšia hlúposť, než Schusterove cesty vlakom na východ. To nie je len tak, že prezident ide električkou. To musí ochranka všetko zabezpečiť. Vážnosť funkcie to neznižuje, ale je to podľa môjho názoru zbytočný marketingový prešľap.

Hrdí na rodinu

Sme za to, čo je overené časom

Otvoriť galériu Peter, Veronika, Anička a Matúško Zdroj: han, mh

Peter, Veronika, Anička a Matúško

- Je smutné, že musíme pochodovať za tradičnú rodinu. Nie sme odporcovia registrovaných partnerstiev, ale pre deti je najlepšie prostredie, ktoré tu funguje tisícky rokov. Nemyslím si, že je dobré vychovávať deti v iných typoch rodín. Myslíme hlavne na deti, pretože na tie sa tu často zabúda.

Najlepšia rodina je tradičná

Otvoriť galériu Peter a Majka s rodinou Zdroj: han, mh

Peter a Majka s rodinou

Žijeme v rodine už 22 rokov a budujeme svoju rodinu najlepšie ako vieme. Sme tu preto, lebo milujeme svoju rodinu.

Dúhový pride

Každý má právo tu žiť

Otvoriť galériu Kristián (19) a Paulína (17) Zdroj: han, mh

Kristián (19) a Paulína (17)

- Všetci majú právo žiť v tejto krajine a nikto by nemal odsudzovať páry rovnakého pohlavia za to, že chcú tiež rodinu. Dieťa podľa nás dokáže byť šťastné vtedy, keď má rodiča a má niekoho, kto ho má rád. Bez ohľadu na to, či sú to dve mamy alebo dvaja otcovia.

Som za partnerstvá i adopcie

Marián (16), vpravo

- Prišiel som podporiť LGBT komunitu a chcel som poukázať na to, že byť iným je normálne. Som aj za adopcie pre tieto páry. Veľa ľudí si povie, že z dieťaťa môže vyrásť homosexuál, ale to môže aj vo vzťahu muža a ženy.