Iveta Malachovská vydala jedinú dcéru: Úspešný ženích sa postaral o nezabudnuteľný moment

Už nie je len mama, ale aj svokra! Známa moderátorka Iveta Malachovská (54) má s manželom, operným spevákom Martinom Malachovským (51), za sebou veľký deň.

Ich jediná dcéra Kristína (25) išla pod čepiec, a povedala áno svojej dlhoročnej láske, Adamovi Kocianovi (24), ktorý hrá volejbal za nemecký národný tím. Moderátorka Novému Času prezradila, čo svojej dcére a zaťovi zo srdca najviac v ich veľký deň želá a ako prebiehala svadba, ktorá sa konala v luxusnej bratislavskej reštaurácii na brehu Dunaja.

Manželia Malachovskí včera zažili deň plný očakávaní a silných emócií. Ich jediná dcéra Kristína sa stala manželkou úspešného volejbalistu Adama Kociana. Ako o mladšom športovcovi prezradila jeho slávna svokra, hrá volejbal za národný nemecký tím a narodil sa slovenským rodičom v Nemecku.

Práve čerstvý ženáč sa postaral o nezabudnuteľné momenty. „Veľmi milým prekvapením bude, že sa bude spievať pieseň Na kráľovej holi, a to v podaní môjho zaťa! To bude veľmi veselé, ale, samozrejme, s podporou ostatných spevákov a hostí. Lebo my máme radi Slovensko a tešíme sa aj na takú medzinárodnú slovenskú svadbu,“ povedala pár hodín pred svadbou Novému Času Iveta Malachovská s tým, že pozvaných bolo približne deväťdesiat hostí a mnohí budú zo zahraničia. „Chceme im ukázať, ako na Slovensku vyzerajú svadby aj čo sa týka slovenského folklóru, aj čo sa týka slovenskej súčasnej hudby. A budeme sa zabávať, ruka hore a tešíme sa zo života!“ tešila sa moderátorka, ktorá sa ako svadobná mama nezastavila. „S manželom sme sa ako všetci rodičia snažili vychádzať v ústrety a pomôcť v tom, čo treba. Sme k dispozícii ,odnes, privez, urob,´ ale prežívame to fantasticky, pretože sme sa na to veľmi tešili,“ prezradila s úsmevom zákulisie svadobných príprav Iveta. Po obrade v bratislavskom Primaciálnom paláci sa svadobčania presunuli do luxusnej reštaurácie na petržalskej strane Dunaja.

Priebeh svadby bol plne v réžii mladomanželov. „Nedávno boli v Aténach, na svadbe jedného z Adamových spoluhráčov, tak tam sa im zapáčila jedna vec. Povedali, že to chcú aj oni na Slovensku. Budú tam zaujímavé prvky, ktoré si poprinášali z rôznych kútov sveta,“ uviedla moderátorka, ktorá sa teší, že dcéru a zaťa má teraz doma na Slovensku, keďže žijú v Nemecku. Ako Malachovská nedávno vysvetlila v rozhovore pre Nový Čas, Kristína a Adam sa poznajú dlhé roky, lebo to bola Kristínina prvá láska a po rozchode si opäť našli k sebe cestu.