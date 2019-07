Košičania už podstpujú tvrdú prípravu: Nemecký tréner chystá veľké zmeny

Už zarezávajú! Zatiaľ len na suchu, ale hokejisti HC Košice dostávajú riadne do tela. Všetko sa deje pod dohľadom nového trénera Petra Draisaitla (53), ktorý pochádza síce z Havířova, kde žil do svojich 13 rokov, ale nový domov našiel po emigrácii s rodičmi v Nemecku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Doma sa však cíti vždy tam, kde pôsobí, takže plne sa sústreďuje na úspech tímu železiarov.a už sa neviem dočkať, kedy sa s chlapcami lepšie spoznáme a vykorčuľujeme na ľad,“ povedal nový kormidelník, hoci jeho tím sa do Crow arény dostane najskôr 29. júla. Dovtedy musí tím vydržať v posilňovni.

„Predtým sme v tímoch, kde som pôsobil, nikdy nehrali v Košiciach, takže nebola príležitosť vidieť toto mesto a ani mužstvo,“ vysvetlila premiéru v metropole východu skúsená hokejová osobnosť, ktorá má v nemeckom drese až 146 štartov. „Históriu hokeja v Košiciach som poznal, ale hlbšie som sa začal informovať o dianie až teraz, keď prišla ponuka. Po rozhovore s manažérom Janom Šťastným som sa spojil s prezidentom klubu Júliusom Langom a dohodli sme sa prakticky za päť minút,“ prezradil Draisaitl. Či sa v jeho novom a výrazne zmenenom tíme podarilo dať dokopy to najlepšie z možného na voľnom trhu, to sa podľa neho ukáže až v zápasoch. „V krátkej dobe sme urobili maximum, čo sa dalo. Nechcem a ani nebudem hodnotiť minulosť, no jedno je isté. Košice budú hrať inak. Staviam na zmene filozofie a sám som zvedavý, ako to budeme zvládať,“ netajil tréner, ktorý mal na mysli oveľa viac agresivity a aj aktivity na ľade. Na otázku, či mu niečo pred jeho prestupom poradil syn Leon (23), ktorý hrá za Edmonton, odvetil: „Nie, on má svoj vlastný biznis! Je však rád, že som tu.“