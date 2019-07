Rybár bude mať v Európe vysoké ciele: Vo Fínsku chce m zabojovať o titul

Po roku zmení krajinu i kontinent. Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár (25) sa z USA, kde pôsobil v tíme AHL Grand Rapids Griffins, presunie do fínskeho klubu Kärpät Oulu.

V zámorí si na neho udržal práva klub NHL Detroit Red Wings, no či sa tam ešte vráti, ukážu hlavne výkony v novom drese.

Slovenský reprezentant vlani prijal výzvu zo zámoria, keď s ním podpísal kontrakt Detroit a svoj krok neľutuje. „Bola to výborná skúsenosť a som rád, že som ju dostal. Spoznal som iný hokejový svet, iné trénovanie a veľa mi to dalo aj do osobného života,“ povedal pre Nový Čas Patrik Rybár. Detroit mu po sezóne ponúkol novú kvalifikačnú zmluvu, čím si na neho udržal práva a do iného tímu v profilige ho pustiť nechcel. Keďže však zároveň podpísal nového brankára, Rybár sa rozhodol pre návrat do Európy.

„Trh s brankármi už bol pomerne uzavretý, no našťastie prišla ponuka z Oulu a veľmi seriózna. Volal mi odtiaľ manažér, hovoril som taktiež s trénerom brankárov a táto komunikácia veľmi zavážila. Viem, že Kärpät Oulu predstavuje skvelú organizáciu s najvyššími ambíciami. Každý rok dokážu vyprodukovať kvalitných hráčov pre iné ligy, no vždy ich zároveň dokážu nahradiť šikovnými mladými. To odzrkadľuje kvalitu ich práce. Vo fínsku sa navyše hrá na menších klziskách podobných zámoriu, čo by mi mohlo vyhovovať. A keby mi sezóna vyšla, mohlo by mi to pomôcť k prípadnému návratu do zámoria. Teraz sa však sústredím len na Kärpät,“ ubezpečil syn bývalého skvelého brankára Pavla Rybára.

V Oulu bude mať pri sebe navyše reprezentačného spoluhráča Michala Krištofa, ktorého hneď po podpise zmluvy kontaktoval. „Pomáha mi vo viacerých veciach a určite bude aj po príchode do Fínska,“ teší sa Rybár, ktorý momentálne trénuje dvojfázovo v Bratislave. „Doobeda sa mi v ITC centre venuje kondičný tréner Matin Kojnok a poobede v Petržalke zase Aleš Dunajčík,“ doplnil Patrik Rybár.

Krátke voľno po MS 2019 využil Patrik Rybár s priateľkou Anetou na dovolenku v New Yorku a potom na Kube. „Rád cestujem a spoznávam nové krajiny, na čo počas sezóny nemám čas. Zaujímavá bola hlavne Havana. Nedávno sme ešte boli na predĺžený víkend v Lisabone, ktorý je tiež nádherný,“ opísal svoje zážitky brankár.