Zlatan svojim chovaním zatienil skvelý výkon: Vulgárne nadával súperovmu trénerovi

Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič bol v poslednom zápase americkej MLS hrdinom. Aspoň do konca stretnutia.

Ibrahimovič v drese LA Galaxy strelil hetrik a zariadil tak výhru nad mestským rivalom FC Los Angeles 3:2. V závere zápasu však opäť prejavil svoju búrlivú povahu, čím pokazil dojem zo svojho výkonu.

Práve FC Los Angeles je lídrom súťaže a Galaxy sa nachádza na druhom mieste. Po zápase sa Zlatan pristavil pri trénerovi súpera a poriadne sa s ním pohádal.

LAFC staff not happy with Zlatan elbow after epic hat trick. #ElTraffico #LAGalaxy #LAFC



“Go Home. You little b*tch. Go home” í ¾í´­í ¾íµ¶í ¾í´£ pic.twitter.com/uGOjL5Lnfy — Jason Kaufman (@JKaufman05) 20. júla 2019

Na záver konverzácie používal už hviezdny futbalista aj nadávky.