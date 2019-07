Študentka si dala spraviť umelé mihalnice, oslepla na dve hodiny: Zarazí vás, čo použili miesto lepidla

Dvadsaťročná študentka Megan Rixson sa rozhodla, že si nechá spraviť umelé mihalnice v malom obchodíku v anglickom meste Luton. Svoje rozhodnutie trpko oľutovala.

Namiesto lepidla na mihalnice totiž použili lepidlo na nechty, informuje The Sun. Megan, študentka kriminológie, zdieľala na Twitteri video, kde ukazuje, čo spôsobilo lepidlo na nechty jej očiam.

"Dievčatá, buďte fakt veľmi opatrné, kde si nechávate robiť svoje mihalnice. Ja som si ich nechala robiť na novom mieste a ukázalo sa, že na moje mihalnice použili lepidlo na nechty.napísala k videu.

Megan vysvetlila, že oči jej neslzia z hnevu, ale zo zbabranej práce. "Našťastie už nie sú opuchnuté, no stále to bolí." Všetko videla rozmazane, pravé oko ju pálilo a ľavé oko ani nemohla úplne otvoriť.

Video má viac ako milión a pol videní a vyše 1500 ľudí ho zdieľalo. Ľudia jej poradili, nech okamžite ide do nemocnice, na čo Megan zareagovala, že už dostala špeciálne kvapky do očí a prípravky, ktoré jej pomôžu dostať oči do pôvodného stavu.