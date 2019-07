Dúhový pride vs. Hrdí na rodinu: Ktorú akciu si vyberú politici?

Jedno mesto, jeden deň, dva pochody. V Bratislave dnes začína Dúhový pride za práva gejov a ďalších sexuálnych menšín aj akcia podporujúca heterosexuálne páry s názvom Hrdí na rodinu. Oba pochody každoročne vyvolávajú veľké emócie a Nový Čas zisťoval, ktorú akciu navštívia a podporia slovenskí politici.

Deviaty ročník pochodu za práva sexuálnych menšín odštartuje na Hviezdoslavovom námestí v popoludňajších hodinách. Organizátori festivalu Dúhový pride adresovali výzvu slovenskej politickej reprezentácii, aby sa nepriživovala na právach komunity a neprilievala olej do ohňa.

„Za posledný rok bolo trojo volieb a v podstate sa už rozbehla aj predvolebná kampaň do ďalších volieb a my vidíme, že téma práv LGBTI ľudí sa pravidelne zneužíva zo strany politikov a to takým spôsobom, ktorý neprospieva ani menšine, ani väčšine ľudí na Slovensku. Hlavným posolstvom je výzva pre politikov, aby nezneužívali túto tému a hľadali riešenia na skutočné problémy ľudí. Problém LGBTI ľudí je, že u nás neexistuje legislatíva pre páry rovnakého pohlavia,“ vyhlásil Martin Macko z iniciatívy Inakosť, ktorá je spoluorganizátorom podujatia.

Pride mal tento rok väčšie ambície, ale pre stopku dotácií od ministerky kultúry Ľubice Laššákovej sa museli uskromniť. „My sme plánovali tento ročník rozšíriť a zmeniť miesto konania a posilniť tiež festivalový program, ale to sa nepodarilo po tom, čo ministerka kultúry rozhodla nedať nám dotáciu,“ vysvetlil Macko.

Za rodinu v červenom

Konkurenčný pochod s názvom Hrdí na rodinu sa začína v hlavnom meste poobede na Rudnayovom námestí pri Katedrále sv. Martina. Usporiadatelia chcú na pochode deklarovať, že deti potrebujú oboch rodičov rozdielneho pohlavia.

„Tohtoročným heslom pochodu je ,Nech nám srdcia horia láskou' s tým, že chceme vyjadriť to, že rodina je miestom lásky a otec a mama sú pre deti to najlepšie. A tie deti túžia po láske mamy aj otca,“ skonštatoval organizátor akcie Anton Chromík, ktorý v roku 2015 inicioval aj neúspešné referendum za rodinu. „Privítame každého, kto sa stotožňuje s hodnotami rodiny, nikoho nevylučujeme. Nebudú tam žiadne zástavy, len symbol rodiny,“ povedal Chromík, ktorý vyzval, aby všetci sympatizanti prišli na podujatie tradične v červených tričkách.

Dúhový pride

- účasť minulý rok: cca 4 000 ľudí

- očakávaná účasť tento rok: 6 000 ľudí

- počet ľudí v organizačnom tíme: 50

- plánovaný rozpočet: 20 000 eur

Idú na Dúhový pride

Martin Poliačik (39), Progresívne Slovensko

Na Pride chodím každý rok. Na pódium alebo do davu, jednoducho chcem byť pri tom. Je to komunita, ktorá potrebuje pochopenie a podporu. Nechcem vidieť svoje priateľky a priateľov opúšťať Slovensko len preto, že tu nedokážu žiť plnohodnotný život a vychovávať deti. V Progresívne Slovensko vieme, že všetci sme si rovní. Preto aj tento rok ideme na Duhový pride.

Natália Blahová (45), SaS

Ako po minulé roky, tak i túto sobotu budem na Dúhovom pride. Mám v tejto komunite dosť priateľov na to, aby som vedela, že ich život je oveľa ťažší, ako ten náš. V mladosti sa museli prekúsať vnútorným bojom so svojou identitou. Museli nielen pochopiť, ale najmä prijať to, že sú niečim iní, než väčšina ľudí. Tie tápania, váhania a strachy si vieme len ťažko predstaviť.

Pochod Hrdí na rodinu

- účasť minulý rok: cca 2 500 ľudí

- očakávaná účasť tento rok: cca 2 500 ľudí

počet ľudí v organizačnom tíme: 100

plánovaný rozpočet: 1 000 eur (podľa usporiadateľov väčšinu vecí zabezpečili na dobrovoľníckej báze)

Budú Hrdí na rodinu

Andrej Danko (44), predseda SNS

Každý má právo žiť, ako sa rozhodne, nikto však nemá právo na to, aby maloleté deti nútil žiť vo zväzku dvoch mužov alebo dvoch žien. Pre SNS vždy bola hranica akceptovateľnosti to, aby si homosexuálne páry nemohli adoptovať maloleté deti. Žiaľ, uvedomujem si, že nadchádzajúce parlamentné voľby budú znova bojom o hodnoty. Preto je o to viac dôležité, aby sme svojou účasťou na pochode tieto hodnoty podporili.

Boris Kollár (53), predseda Sme rodina

Svojou účasťou vyjadrím podporu rodinám ako takým. Bez rodiny, bez matky a otca či muža a ženy by sme tu nikdy neboli, takže je to na mieste. Ja som doteraz na žiadne pochody nechodil, ale keďže začína z toho byť politická záležitosť a keďže na ten dúhový pochod chodia politici, tak sme rozhodli, že ako súkromné osoby podporíme pochod za rodinu. Od nás zo strany pôjdeme viacerí poslanci aj spolu s rodinami a deťmi, bude nás tam možno aj dvesto.

Nejdú na žiadny pochod

Zuzana Čaputová (46), prezidentka

- Nezúčastním sa ani na Dúhovom pride, ani na pochode Hrdí na rodinu. Rešpektujem však právo oboch komunít uplatniť svoju slobodu prejavu. Považujem ale za potrebné nezostať ticho a rovnako naliehavo upozorniť na potrebu zlepšenia situácie práv ľudí hlásiacich sa k LGBTI komunite, ako aj na potrebu zlepšenia podmienok pre podporu a ochranu všetkých rodín na Slovensku.

Peter Pellegrini (43), premiér

„Predseda vlády Peter Pellegrini sa rovnako ako prezidentka Zuzana Čaputová nezúčastní na festivale Dúhový pride Bratislava ani na pochode Hrdí na rodinu, ktoré sa oba uskutočnia v rovnaký deň. Predseda vlády však plne rešpektuje právo všetkých komunít slobodne a pokojnou cestou prezentovať svoje názory a postoje,“ odkázali z Úradu vlády.

Andrej Kiska (56), zakladateľ strany Za ľudí

- Na Pride ani na pochode Hrdí za rodinu sa cez víkend osobne nezúčastním, budem so svojou rodinou, s mojimi troma malými deťmi. Ako prezident som prijal zástupcov iniciatívy Inakosť v Prezidentskom paláci, rovnako ako organizátorov Národného pochodu za rodinu. Ku každému človeku som vždy pristupoval s rešpektom, s úctou a s pochopením.

Robert Fico (54), predseda Smeru

„Názor Roberta Fica je dlhodobo známy a nemenný a jeho vyústením bolo zakotvenie manželstva ako zväzku muža a ženy v Ústave SR. Rovnako ako prezidentka či predseda vlády sa Robert Fico nezúčastní na festivale Dúhový pride,“ uviedol hovorca Smeru Ján Mažgút.

Alojz Hlina (48), predseda KDH

- Mám svoju rodinu a som na ňu hrdý. Mám tú istú ženu už dvadsaťdva rokov, sľúbil som to pred oltárom a chlap svoje slovo dodrží. Neviem, kto všetko mi teraz bude nadávať do neviem akého bezbožníka a zároveň vychvaľovať „etalóny rodinného politika“, akými sú Kollár, Danko, Harabin, ale zvládnem to. Pochodovať s „prorodinnými politikmi“ ako Harabin a Danko ja nebudem.