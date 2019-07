Lukáš († 21): Smrť po policajnom zásahu! Zúfalé výkriky na chodbe pred tým, ako zomrel

Obrovské rodinné nešťastie! Tragicky sa skončil policajný výjazd na sídlisku vo Veľkom Krtíši. O život po ňom prišiel Lukáš († 21).

Mladý muž sa predtým dostal do konfliktu so svojou starou mamou Ľubicou. Nikto však nepredpokladal, že o pár hodín na to už bude mŕtvy. Prípadom sa zaoberá aj Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra.

Lukáša († 21) od malička vychovávala jeho stará mama Ľubica. V stredu však prišlo k nečakanej tragédii. Lukáš sa pohádal so svojou starkou, ktorá zalarmovala políciu. Obrovská dráma sa potom odohrala priamo na chodbe paneláka.

Susedky Soňa a Simona prežili minúty hrôzy a všetko počuli.ozrejmuje Soňa. Dodáva, že Lukáš stále kričal, aby mu starká pomohla. „Potom keď ho policajti držali, už kričal, že ho to bolí a nevie dýchať. Chcel, aby som mu otvorila dvere, no nemohla som, nedovolili mi to policajti,“ vysvetľuje Lukášova suseda. Potom nastalo hrobové ticho.

Desivé slová

Susedky si mysleli, že mužom zákona sa podarilo mladého muža upokojiť. „Jeho starká bola v chodbe, podišla k vnukovi bližšie a povedala – pre Boha, on už nedýcha! Začína fialovieť!“ hovorí Soňa. Následne prišli záchranári.

„Tí vykonávali rozšírenú resuscitáciu, následne však lekár s poľutovaním musel skonštatovať úmrtie,“ povedal hovorca záchranárov Andrej Hirjak. „Policajti však Lukášovi nepodali prvú pomoc. Už som ho videla len mŕtveho. Nos a aj ústa mal od krvi. Všade na chodbe bolo množstvo jeho krvi,“ objasňuje Soňa, ktorá sa nevie zbaviť pocitu, že pri policajnom zákroku nebolo všetko v poriadku.

„Povedala som to aj vyšetrovateľovi a poviem to aj na ďalšej výpovedi. Nebudem predsa klamať,“ dodala suseda, ktorá je spolu s dcérou Simonou zo smrti mladého suseda šokovaná. Poznali ho totiž ako dobrého chlapca, ktorému ochotne pomáhali. „Nedávno sa vrátil z liečenia. Snažil sa zamestnať, mal aj priateľku. Veď aj počas toho zákroku kričal aj jej meno,“ prezrádza Veľkokrtíšanka.

Lukášovou smrťou sa zaoberá Úrad inšpekčnej služby MV SR. „Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia a vykonáva potrebné procesné úkony nevyhnutné pre objasnenie. Presné príčiny smrti muža budú aj predmetom skúmania znalcov, ktorých vyšetrovateľ pribral z viacerých odborov,“ zakončila Petra Friese, hovorkyňa Ministerstva vnútra SR s tým, že nebudú v súčasnosti poskytovať bližšie informácie.