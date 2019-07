Príbuzní dali Božke († 56) urobiť náhrobok, ten zmizol: Veľký zvrat po dvoch týždňoch

Hrýzlo ich svedomie?! Zlodeji si pred necelými dvoma týždňami vytipovali jeden z cintorínov na Liptove, odkiaľ ukradli meter vysoký náhrobný kameň za nemalé peniaze.

Na sociálnej sieti sa rozbehlo pátranie, ktoré malo pre rodinu prekvapivý koniec. Náhrobok za 1 200 €, ktorý príbuzní dali urobiť milovanej Božke († 56), sa vrátil na cintorín vo Svätom Kríži (okr. Liptovský Mikuláš). Pri jeho plote ho našli ženy, ktoré pravidelne na cintorín chodia. Vzápätí zalarmovali starostu, ktorý to oznámil poškodenej rodine.

Ani nedúfali, že sa stane zázrak. Nový Čas pred pár dňami informoval o príbehu, z ktorého mrazí. Rodina z Liptova chodila každý deň na cintorín svojej milovanej príbuznej Božky († 56). Keď však pri jednej návšteve zbadali, že im niekto ukradol náhrobný kameň z červeného mramoru, ostali zhrození. „Dali sme jej vyrobiť krásny pomník a oni ho ukradli,“ povedala zdrvená sestra zosnulej ženy Jana (61).

Vzápätí sa na sociálnej sieti rozbehla obrovská honba na zlodeja. O 11 dní sa stal zázrak. „Náhrobok bol na cintoríne hodený pri plote a zakrytý trávou. Keď mi to starosta prišiel povedať, neverila som. Je to neuveriteľné, že to niekto vrátil,“ teší sa Jana.

Tá však teraz musí náhrobný kameň Božke osadiť a to ju bude stáť nemalú sumu. „V prípade naďalej pokračuje trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže, po páchateľovi skutku polícia v okrese Liptovský Mikuláš stále pátra," informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.