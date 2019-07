Juraj Bača a Sima Martausová: Rozchod?! Záhadné vyjadrenie speváčky

Rozprávke je koniec?! Pred necelým polrokom „prasklo“ tajomstvo, ktoré niekoľko mesiacov ukrývali herec Juraj Bača (31) a speváčka Sima Martausová (31).

Vzájomné sympatie totiž prerástli v lásku. Hoci si obaja umelci svojesúkromie prísne strážili, napokon predsa len vyšli s pravdou von a prestali svoj vzťah skrývať. Podľa informácií Nového Času dala muzikantka seriálovému komisárovi košom a je opäť single.

Vo februári vyplávalo na povrch, že Bača, ktorý je známy najmä zo seriálu Komisár Rex, tvorí pár so speváčkou Martausovou. Svoju lásku totiž dokázala prominentná dvojica tajiť pomerne dlho. Zaľúbenci mali totiž spolu randiť už od vlaňajšej jesene, kedy sa spoločne objavili na spomienkovom novembrovom koncerte We love 90´s. Hoci ani jeden z nich v tom čase vzájomnú náklonnosť nepotvrdil, v apríli sa spoločne ruka v ruke objavili na krste knihy spisovateľky Táne Keleovej-Vasilkovej.

Obaja prišli pracovne, no žiarili šťastím a vzájomnou náklonnosťou. Aj keď sa snažili svoje city držať na uzde a odmietali sa fotiť, bolo zrejmé, že sú do seba zamilovaní. Po roku spoločného randenia však v ich vzťahu prišlo k zásadným zmenám. Podľa informácií Nového Času mala známa pesničkárka vzťah ukončiť. „Sima a Juraj už netvoria pár. Je to asi mesačná záležitosť, kedy sa Sima s Jurajom rozišla,“ prezradil zdroj z okolia speváčky.

Drží bobríka mlčanlivosti

Bača pred Martausovou tvoril pár s herečkou Dominikou Richterovou, ktorá je hviezdou sitkomu Susedia. Po rozpade vzťahu sa však rozhodol, že si svoje súkromie bude strážiť, a tak obmedzil svoje pôsobenie na sociálnych sieťach na minimum. Je možné, že chcel nasledovať kroky svojej lásky Simy, ktorá má k svojmu súkromiu rovnaký prístup a o tom, čo robí vo svojom súkromí a voľnom čase, nikdy nerozpráva.

Nový Čas herca naposledy vyspovedal pred týždňom na hudobnom festivale Pohoda, kde bol vôbec po prvý raz. „Prišiel som sám, zatiaľ som tu pár sekúnd,“ povedal stroho Juraj, ktorý na otázku, kde je priateľka, odvetil: „Tu nie je. Nechcem sa k týmto veciam nejako vyjadrovať. Je to moje súkromie. Ja som tu pracovne.“

Z jeho reakcií bolo cítiť, že medzi dvojicou nie je všetko s kostolným poriadkom. „Haha, nebudem sa k tomu vyjadrovať a nech si touto odpoveďou každý myslí, čo chce,“ tajomne sa vyjadril Bača na margo toho, či má ešte stále priateľku.

Veľké plány na leto

Nový Čas oslovil aj Martausovú, tá však do uzávierky na naše otázky nereagovala. Pred pár dňami však bola hosťom v rádiu, kde smelo hovorila o svojich letných plánoch. O trávení času s priateľom ale ani nepípla a kulantne to zaobalila. „Idem do našich slovenských hôr, tiež do Švajčiarska. Nie som typ, ktorý vylihuje pri mori. Idem s kamarátmi,“ uviedla Sima, ktorá ani náznakom nespomenula Baču. A taktiež zarážajúci moment bol, keď povedala: „Už som šťastná,“ znela odpoveď na otázku, ako sa momentálne má.