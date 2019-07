Hrdinka s anjelským hlasom: Zdravotá sestra chcela potešiť chorého chlapca, video zdieľal aj spevák známej skupiny

Beth Porch je sestričkou v londýnskej Great Ormond Street nemocnici. Mladému chlapcovi, ktorý bojuje s rakovinou, zaspievala pieseň "All about you" od kapely McLfy. Video sa hneď stalo virálnym a zdieľal ho aj sám spevák kapely Tom Fletcher. Napísal o nej, že je hrdinka s anjelským hlasom.