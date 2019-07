FK POHRONIE podpichuje úradujúceho majstra: Ružová šatňa pre belasých

Práce finišujú a bude aj plný dom. Nováčik najvyššej domácej futbalovej súťaže FK POHRONIE dnes v 1. ligovom kole privíta na svojom štadióne slávny Slovan Bratislava. Obhajca titulu nastúpi riadne otrasený po hanbe, ktorú si spravil vypadnutím v predkole Ligy majstrov. Domáci to chcú využiť a belasých oskalpovať a aby ich rozhodili, pripravili im šatňu v ružovej farbe!

Zo Slovana sa smejú od Záhoria po Čiernu nad Tisou. V každom prípade to ale je klub, ktorý má meno, hoci teraz poriadne pošramotené.

Na štadióne v Žiari nad Hronom v týchto dňoch dokončujú turnikety a striedačky. Súperov ale prekvapí aj farba ich šatne! „Počas dvoch sezón sa na novom štadióne v Žiari nad Hronom s kapacitou 2 300 divákov nikdy nestalo, že by sa zaplnil do posledného miesta. Otvárací zápas Fortuna ligy proti minuloročnému majstrovi však prepíše históriu, pretože už necelý týždeň pred jeho konaním sa vypredal do posledného miesta,“ uviedol Martin Baláž, PR manažér klubu s tým, že s rozpočtom na úrovni 700-tisíc eur majú ambíciu zachrániť sa medzi slovenskou elitou a predvádzať atraktívny futbal, ktorý by prilákal ľudí na tribúny.

„Myslím si, že na zápas proti Slovanu sme z technickej stránky pripravení. Na tento tím, ale aj ostatných súperov sme nachystali tajnú zbraň. A to je farba šatne pre hostí. Má netradičnú ružovú farbu. Táto farba upokojuje, vplýva na pozitívne myslenie a takto chceme „uspať“ a uchlácholiť našich súperov. Doplnia ju aj viaceré pozitívne obrázky v šatni,“ vysvetľuje s úsmevom Martin Baláž.