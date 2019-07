Michael Matthews dostal ranu pod pás od vlastného tímu: Prečo mi zakázali bojovať so Saganom?!

O zelený dres bojovať nebude! Austrálčan Michael Matthews (28) bol nútený vzdať sa svojho sna o ovládnutí bodovacej súťaže na tohtoročnej edícii pretekov Tour de France. Čo je ešte horšie, dotlačil ho k tomu jeho vlastný tím! Slovák Peter Sagan (29) tak prišiel na ceste za rekordom o jedného z najväčších súperov. Matthews, ktorý zelený dres vyhral v roku 2017, je z rozhodnutia tímu Sunweb zdrvený.

„S týmto nápadom prišlo vedenie tímu počas prvého voľného dňa. Šéfovia usúdili, že Saganov náskok v zelenej súťaži je príliš veľký na to, aby som ho dobehol. Úlohy v tíme sa preto museli pomeniť. V hromadných špurtoch bude odteraz bojovať môj kolega Cees Bol,“ povedal so smútkom v hlase Matthews.

„Ja som, samozrejme, chcel tímu ukázať, že viem byť nápomocný aj v etape, ktorej záver vyhovuje viac niekomu inému ako mne. Cees je dobrý šprintér, zaslúžil si šancu,“ dodal Austrálčan, ktorý je u nás známy aj tým, že si za ženu zobral Slovenku Katarínu. „Viac-menej mi je jasné, že tím mal od začiatku jasnú predstavu, že o zelený dres bojovať nebudem. Ja som naň, naopak, myslel stále. Som bojovník a makal som naplno, no ani to na Sagana nestačilo. Ťažko sa s tým vyrovnávam. Myslím si, že fanúšikovia chceli vidieť šprintérsku bitku medzi mnou a Petrom až do Paríža. Verím, že o rok sa vrátim na Tour s cieľom získať zelený dres rovnako, ako to bolo v roku 2017. Vtedy som bol dobre pripravený a mal skvelé tímové podmienky. Netvrdím, že by som ho určite získal aj pri účasti Sagana až do konca, ale bol som aspoň pripravený oň bojovať až do Paríža. Vtedy som mal dobré nohy do šprintov aj horských dojazdov,“ uzavrel Matthews.

Fandí mu Slovenka

Matthews, rodený Austrálčan, povedal v roku 2015 svoje áno sympatickej Slovenke Kataríne Hajzerovej. Spojila ich práve cyklistika. Párik sa spolu zoznámil v roku 2011 na majstrovstvách sveta na dráhe v holandskom Apeldoorne. Matthews má Slovensko očividne v láske, chodí k nám podľa slov svojej polovičky 3- či 4-krát za rok. „Vždy tu trávi Vianoce, to má veľmi rád, pretože to sa s tými letnými austrálskymi nedá porovnať,“ povedala Katarína pre Nový Čas.