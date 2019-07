Prvé úseky križovatky pod Prístavným mostom otvoria: Sprístupnia ich o mesiac skôr

Vodiči budú môcť už čoskoro využívať prvé úseky novej mimoúrovňovej križovatky pod Prístavným mostom v Bratislave.

Ich kolaudácia sa očakáva budúci týždeň, do užívania by tak mali byť dané takmer v mesačnom predstihu. Ich sprístupnením sa zároveň začínajú práce druhej etapy rekonštrukcie, ktoré sa budú týkať vetvy Bajkalská - Prístavná. "V najbližších dňoch bude motoristom odovzdaný do predčasného užívania jej prvý nový úsek. Sprejazdnený bude zjazd z diaľnice D1 od Trnavy v smere na Slovnaftskú a zjazd z D1 z Petržalky na Slovnaftskú ulicu," informuje hlavné mesto spolu so zhotoviteľom, spoločnosťou D4R7 Construction.

V predstihu sa začali práce na druhej etape. Konkrétne na zjazde z diaľnice D1 od Trnavy na Prístavnú ulicu, na vetve Bajkalská - Prístavná, na Prístavnej na diaľnici D1 smerom na Trnavu a na Bajkalskej na diaľnici D1 v smere na Trnavu. Ich súčasťou sú výkopové práce, dva mostné objekty či prekládky inžinierskych sietí. V rámci tejto etapy prác sa zároveň dokončia zjazdy, resp. výjazdy vrátane napojenia na Prístavnú ulicu.

Počas druhej etapy rekonštrukcie mimoúrovňovej križovatky Prievoz ostávajú v platnosti existujúce dopravné obmedzenia. Po otvorení komunikácií z prvej etapy k nim pribudne ešte dopravné obmedzenie, a to uzatvorenie vetvy Bajkalská - Prístavná. Hlavné mesto i zhotoviteľ budú o nich verejnosť podrobne informovať.

S prestavbou mimoúrovňovej križovatky začal zhotoviteľ, spoločnosť D4R7 Construction, v polovici februára.