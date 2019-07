Organizátori US Open chcú Gauffovú v hlavnej súťaži, sú ochotní obísť pravidlá

Americká tenistka Cori Gauffová (15) oslávila v marci pätnáste narodeniny a na nedávnom Wimbledone sa stala vôbec najmladšou hráčkou v hlavnej súťaži v histórii podujatia.

Talentovaná rodáčka z Delray Beach postúpila na treťom grandslamovom turnaji sezóny až do osemfinále, kde ju vyradila neskoršia víťazka Rumunka Simona Halepová. Napriek nízkemu veku je Gauffová už teraz súčasťou druhej svetovej stovky (aktuálne jej patrí 141. miesto, pozn.) a v "pavúku" dvojhry by ju radi videli aj organizátori US Open.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Získala si srdcia všetkých tenisových fanúšikov v krajine vďaka svojím výkonom na Wimbledone. Nestáva sa každý deň, že športovkyňa v jej veku je témou celospoločenských rozhovorov. Preto očakávame, že ju uvidíme v hlavnej súťaži," povedal pre New York Post riaditeľ komunikácie Americkej tenisovej asociácie (USTA) Chris Widmaier. Želanie organizátorov má však háčik, pretože tenistka vo veku 15 rokov môže dostať na základe pravidiel WTA maximálne tri voľné karty v priebehu jednej sezóny. Tie si už vyčerpala v Miami, na Roland Garros a vo Wimbledone.

V prípade grandslamových podujatí je situácia trochu odlišná a Gauffová by mohla vyťažiť z medzery v pravidlách. "US Open ako grandslamový turnaj môže obísť vekový limit a udeliť hráčke voľnú kartu aj napriek tomu, že podľa WTA už vyčerpala povolenú kvótu," uvádza sa v stanovisku Ženskej tenisovej asociácie. Pravidlá ďalej mladej Američanke nariaďujú, že medzi pätnástymi a šestnástymi narodeninami môže odohrať iba desať profesionálnych turnajov. Zatiaľ ich absolvovala sedem a vďaka dobrým výsledkom si vybojovala účasť na ďalších dvoch podujatiach. Ak bude pokračovať v nastolenom výkonnostnom trende, bude môcť štartovať dokonca až na 14 seniorských turnajoch. Do 13. marca, teda do najbližších narodenín, by sa mohla medzi ženami predstaviť ešte sedemkrát.

Pre Gauffovú stále existuje šanca na to, aby sa dostala do hlavnej súťaže prostredníctvom kvalifikácie. Najbližšie bude môcť vylepšiť svoj bodový zisk na Citi Open vo Washingtone, ktoré sa uskutoční koncom júla v americkej metropole. "Z hráčky, ktorá ani nebola v pozornosti tenisových priaznivcov sa stáva jedna z najväčších hviezd tohto športu. Fanúšikovia sa tešia, ako ju budú môcť povzbudzovať na US Open," doplnil pre New York Post tenisový historik Randy Walker.