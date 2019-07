Toto je nový objav hviezdneho Romária: Dostal chuť opäť na mladú sexicu

Stále mladšia a mladšia. Jeden z najlepších futbalistov nielen Brazílie Romário (53) má rád ako sa hovorí mladé mäsko.

Najnovšie sa po jeho boku objavuje vysokoškoláčka Ana Karoline Nazario, ktorá má 22 (!) rokov.

Vzťahom s bývalým futbalistom a v súčasnosti politikom Brazílie sa pochválila sama vnadná dievčina, ktorá si očividne nerobí hlavu z chýrov, ktoré sprevádzajú súkromný život futbalovej star, ktorá priviedla Brazlíliu v roku 1994 k titulu majstrov sveta. Hovorí sa o ňom, že jeho posteľou prešlo viac žien ako dal gólov v reprezentácii. No a tých nebolo málo... Rovných 55! Ona sa na svojom instagramovom profile denne chváli najmenej jednou fotografiou zo spoločných chvíľ so slávnym futbalistom. Vôbec jej neprekáža, že v časoch, keď bol on na vrchole futbalovej slávy, ona ešte nebola na svete...

Ana Karoline je o 31 rokov mladšia, jej predchodkyňa Dixie Prattová bola mladšia od neho o 29 rokov... Nehovoriac o tom, že Romario je taký malý brazílsky Boris Kollár. S tromi ženami má päť detí.