Seriáloví bratia z Našich niekedy nakrúcali aj 13 hodín za deň: Kedy nám rupli nervy!

Z neznámych chalanov sa stali hviezdy, z kolegov kamaráti, z detí tínedžeri! Herci Maximilián Bolf (15), David Krajčík (17) a Gregor Miler (20) spolu so seriálovými rodičmi Mariánom Miezgom (44) a Lujzou Garajovou Schramekovou (36) v seriáli Naši divákov štyri roky sprevádzali radosťami a starosťami detstva, dospievania a súrodeneckých vzťahov.

Seriál Naši končí, ako hodnotíte tie uplynulé štyri roky?

Gregor: Bola to absolútne perfektná skúsenosť a príležitosť. Na pľaci bol asi tridsaťčlenný tím, takže bolo potrebné s každým vedieť do určitej miery vychádzať, aby bolo pracovné prostredie príjemné. Ja to hodnotím veľmi pozitívne a bude mi to chýbať.

David: Súhlasím, bola to super skúsenosť. Veľa sme sa toho naučili a myslím, že ten kolektív nám vyšiel. Bolo tam minimum konfliktov, čo je super. Stále sa budem ozývať tým ľuďom aj chalanom, budeme sa stretávať. Medzi nami konflikty nikdy neboli, ak sa niečo vyskytlo, skôr to boli také nezhody z únavy, keď človeku rupnú nervy.

Max: Ja som si to tiež veľmi užil, boli to super roky. Máme plno nových skúseností, ktoré nám nikto nikdy nezoberie, plno zážitkov. Nemusíme si vyčítať, že sme boli tam a nie niekde inde.

Ako trávite leto?

Max: S rodinou, s kamošmi, s týmito dvoma (Gregorom a Davidom, pozn. red.), keď sa bude dať. Určite musíme niekedy niečo spolu vymyslieť.

David: Chalani idú teraz študovať do Brna, ja tam za nimi prídem a urobíme nejakú párty.

Chalani, a čo teda idete študovať? Budete ešte pokračovať v hereckej kariére?

Max: Multimediálnu tvorbu a réžiu na strednej škole. Samozrejme, aj pred tou kamerou ma to baví, ale aj za ňou. Baví ma pozorovať celý ten proces. Ale ani hereckým ponukám by som sa nebránil. Prijmem všetko, čo príde (smiech). Dúfam, že dobre vyštudujem a že sa mi podarí uplatniť sa ako režisér. Dovtedy budem skúšať popri herectve všeličo a postupne sa presadiť. Zaujímajú ma aj animácie, celkovo efekty a tak.

Gregor: Ja idem študovať manažment a psychológiu. Čo sa týka herectva, ak ma niekto zavolá na nejaký projekt, určite veľmi rád pôjdem, lebo ma to baví. Ako hobby je to super, ale ako práca a životný štýl asi nie.