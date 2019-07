Trezeguet si narobil problémy: Opitý za volantom a ešte aj napadol policajtov!

Bývalý francúzsky futbalista David Trezeguet (41) sa dostal do problémov so zákonom, keď ho turínski policajti pristihli opitého za volantom.

Autor víťazného gólu na ME 2000 smeroval s priateľmi domov z festivalu vína, keď na seba upozornil prudkým úhybným manévrom, ktorým sa vyhol chodcovi.

Štyridsaťjedenročný niekdajší útočník najprv odmietol dychovú skúšku, podľa anglického The Sun mu vraj dokonca spolujazdec poradil, aby sa hodil na zem a predstieral nevoľnosť. Tým by si vynútil lekárske ošetrenie a odvrátil pozornosť. Podgurážený Trezeguet však zvolil opačnú taktiku a na policajtov verbálne zaútočil, označil ich za chudákov, ktorí nezarobia ani 2000 eur, no použil aj ďalšie vulgarizmy.

Napokon, na radu agenta skúšku absolvoval s pozitívnym výsledkom. Talianske médiá informovali, že výsledok niekoľkonásobne prekročil povolenú hodnotu, podľa periodika Gazzetta dello Sport "nafúkal" viac ako 1,5 promile. Trezeguet, ktorý v súčasnosti pôsobí ako ambasádor Juventusu Turín, prišiel okamžite o vodičský preukaz a zrejme ho neminie aj ďalší tvrdý postih.