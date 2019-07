Syn Beckhamovcov si na prestížnej stáži vyrobil hanbu na sto rokov: Tak toto by najradšej utajil

Dnes je asi status celebrity a známe priezvisko skutočne podstatnejšie než skutočný talent a zručnosti, keď sa chce človek presadiť v umeleckých kruhoch.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Dôkazom je Brooklyn Beckham. Dobré priezvisko má, hoci talent a schopnosti absolútna nula. A napriek tomu získal stáž u jedného z najprestížnejších britských fotografov dneška - Rankina. Jeho fotografie sú pritom na úrovni totálneho amatéra bez talentu a akýchkoľvek základných znalostí zákonov tohto odboru. Kolegom, ktorým sa podarilo získať rovnakú stáž usilovnosťou a skutočným nadaním, padá brada údivom, ako neschopný najstarší syn manželov Beckhamovcov je.



,,Všetci vedeli, že Brooklynova práca bude potrebovať doladiť, ale nikto nevedel, že jeho znalosti najjednoduchších úloh budú úplne mimo. Všetci od neho čakali veľa, ale nezačal rozhodne žiadnym dobrým dojmom. Nevie nič vo väčšine oblastí. Ale snaží sa to všetko maskovať prehnaným nadšením," cituje The Sun.

Keď v roku 2017 vydal Brooklyn knihu svojich prác zvanú What I See, ťažko mohol čakať akúkoľvek pochvalu. Je to prehliadka záberov, ktorú by bolo hodné schovať do škatule, strčiť na pôdu a neobťažovať s ňou ani najbližších priateľov.priznal zdroj od Rankina.dodal ďalší zdroj denníku The Sun. Beckham mladší sa vlani rozhodol prerušiť štúdium na Pärsonovej škole dizajnu v New Yorku.Väčšina jeho kolegov od Rankina si však myslí, že by mal prejsť viac ako raz školou.