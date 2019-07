Štvornásobná mama minula desaťtisíce na obrie prsia a plastiky: Šokuje vás, ako vyzerala pred zákrokmi

Modelka sa zúfalo snaží stať najvýraznejšou ženou Británie. Ľudia na ulici sa za ňou zaručene otáčajú už teraz.

Málokto by uhádol, že Amanda Lovelie (40) je matka štyroch detí. Len do svojho pozadia investovala už 45 000 libier (viac ako 50 000 eur) a stále nemá dosť. Modelka z Glasgow plánuje podstúpiť ďalšiu plastiku zadku a chce mať aj najväčšie prsia v krajine.

Jedno zväčšenie zadku už absolvovala a označila ho za najlepšie investované peniaze. "Zákrok som postúpila v apríli a milujem ho. Nielenže budete mať guľatý zadoček, ešte získate aj postavu ako presýpacie hodiny. Najskôr vám totiž odoberú tuk z brucha a ten vám dajú do zadku," vysvetlila v rozhovore pre portál The Sun. "Predtým som sa za svoj zadok hanbila, no teraz ho milujem. V októbri mi doň vložia aj implantáty," dodala milovníčka plastických operácií.

Amanda zacvakala dokopy 200 000 libier ( takmer 223 000 eur) za rôzne kozmetické procedúry vrátanie zväčšenia prsníkov do obrích rozmerov. "Stále nie sú dosť veľké. Plánujem podstúpiť ďalší zákrok v Turecku, kde mi prsia ešte zväčšia," prezradila.

Ako väčšina žien posadnutých plastikami aj ona chce vyzerať ako živá Barbie alebo druhá Pamela Anderson. Amanda si na zákroky zarába aj fotením sexi záberov, no ponuky na filmy pre dospelých sú pre ňu tabu. Svojim štyrom deťom, Teganovi (19), Loganovi (15), Cruzovi(8) a Cashovi (2), sľúbila, že porno nikdy nenatočí. "Urobili sme dohodu. Deti sú u mňa na prvom mieste a nechcem, aby boli v škole šikanované pre moju prácu," povedala.