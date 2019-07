Divoké kontrasty pláží na Zlatých pieskoch: Za štyri eurá čistota! A zadarmo? Pohľad na zaplakanie

Obrovské rozdiely! Do redakcie Nového Času sa ozval rozhorčený František, ktorý sa zhrozil zo stavu pláže na Zlatých pieskoch.

Išiel sa tam totiž prejsť s návštevou zo zahraničia, ktorej chcel ukázať jedno z ospevovaných bratislavských prírodných kúpalísk.Na strane jazera, ktorá je prístupná zadarmo, panuje obrovský neporiadok. Ľudovo nazývaná Divoká pláž je totiž vo vlastníctve viacerých súkromníkov, ktorí sa však o svoje pozemky nestarajú. Kým v platenej zóne si užívate čistotu a pohodlie, zadarmo ležíte medzi odpadkami.

Nový Čas bol celú situáciu preveriť na oboch plážach. Na prvý pohľad bolo vidieť, že o platenú pláž sa starajú. Boli tam čisté sociálne zariadenia, zelená tráva, lavičky na oddych, detské ihrisko a dostatok odpadkových košov. Nechýbal ani zavlažovač trávnika či bufety s občerstvením. Bonusom je aj viac priestoru pre tých, ktorí sa opaľujú, či možnosť požičania si vodných bicyklov. Mnohí návštevníci sa vyjadrili, že cena vstupného nie je prehnaná a chodia si sem oddýchnuť.

„My sa staráme o ohradenú časť, ktorá patrí pod Starz a kde sa vyberá vstupné a robíme všetko, čo treba. Okrem toho obhospodarujeme aj pláž, ktorá je popri Seneckej ceste. Kosíme tam, zbierame odpadky a robí sa tam základná údržba. Jediné, čo tam chýba, sú sociálne zariadenia,“ vysvetlil vedúci strediska Zlaté piesky Marian Biro. Prešli sme si aj časť pri Seneckej ceste a môžeme potvrdiť, že aj tam bola pokosená tráva a poriadok.

Relax v smetiach

Keď sme prišli na druhú stranu jazera s tzv. Divokou plážou, ktorú viacerí rekreanti využívajú zadarmo, boli sme nemilo prekvapení. Na rozsiahlom úseku pláže sme našli viacero kôp s odpadkami, ktoré pripomínali malú skládku plastových fliaš a prázdnych plechoviek. Snažili sme sa dopátrať, komu tieto pozemky pri jazere Zlaté piesky patria, avšak bezúspešne.

„Druhá strana sú súkromné pozemky. O to by sa mali starať majitelia. Keďže je to poľnohospodársky využívaná pôda, mala by sa o to starať poľnohospodárska firma alebo družstvo. Tým pádom vládne na druhej strane bezprávie,“ skonštatoval Biro. Zarazilo nás, že aj napriek znečistenému prostrediu sa tu opaľovali rodinky s deťmi a rybári pokojne chytali ryby. Nikomu z nich neprekážalo, že relaxujú len niekoľko metrov od väčších či menších kôp odpadu.

Plusy

- čistota

- bufety

- udržiavaná pláž

- požičovňa vodných bicyklov

Mínusy

- odpadky

- plastové fľaše

- plechovky

- obaly

Vstupné na platenej pláži

Dospelí 4 €

Študenti 3,5 €

Deti (do 15 rokov), seniori, ZŤP, ZŤPS 3 €

Seniori nad 70 rokov 1,50 €

Rodinné (2 dospelí + 2 deti) 13 €