Andrej Danko vysvetľuje kontroverzný stĺp pred parlamentom: Prečo som nechal postaviť stožiar

Megalomanstvo alebo hrdosť na štátne symboly?

Predseda parlamentu Andrej Danko (44) tento týždeň vyvolal na verejnosti veľkú búrku tým, že presadil, aby priamo pred Národnou radou stál nový stožiar so štátnou vlajkou, ktorý bude mať 30 metrov. Pôvodná reakcia jeho kancelárie bola, že šéf SNS požadoval, aby bol stožiar o 3 metre vyšší ako ten v Maďarsku. V rozhovore pre Nový Čas Danko hovorí, že išlo o spontánnu odpoveď a jeho pôvodný zámer bol úplne iný.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Prečo ste sa rozhodli postaviť stožiar pred Národnou radou?

Na Hrade nie je v súlade s bezpečnosťou umiestnená vlajka a to isté je aj na našej parlamentnej streche. Chceme vyjsť v ústrety pamiatkarom a urobiť jednotný stĺp, kde by bol štátny symbol, ktorý tu musí byť. Po pripomienkach pamiatkarov sme zvolili také miesto a riešenie, ktoré je technicky najviac možné. Takisto aj výška stožiara.

Čo ste vy osobne chceli presadiť?

Stavebno-technické parametre a pamiatkari povedali, že technicky je možné urobiť stĺp vysoký 30 metrov. Na základe toho som spontánne povedal, že v Maďarsku je to 27 metrov, z čoho vznikli tieto debaty. Cieľ bol, aby Slovensko malo dôstojne osadený štátny symbol. V každom štáte to tak je. Vôbec to nie je niečo, čo by niekto mal spochybňovať. Možno robím chybu, možno som to mal mediálne riešiť inak, napríklad, že som mal najskôr nechať spadnúť škridlu zo strechy Bratislavského hradu, vyvolať senzáciu a potom riešiť problém. Keďže som vedel, že z toho môže byť takýto cirkus, tak som na to ešte prispel svojimi peniazmi - 9-tisíc eur (bez DPH). Minimalizoval som náklady štátu a tak isto prispel aj kancelár.



Celá tá stavba bude stáť koľko?

20-tisíc eur je sponzorských, to znamená, že štát by nemal stáť viac ako 35-tisíc eur.

Najväčšiu polemiku vyvolalo to, že stĺp má byť vyšší o tri metre. Bola to vaša podmienka?

Ja som spontánny človek. Vždy žoviálne reagujem. Keď bola otázka, či je to možné, tak som povedal, že áno. Moja požiadavka bola, aby to bolo čo najvyššie možné. Život zariadil, že tá fi rm a j e schopná urobiť to vo výške 30 metrov. Ja nie som šejk z Emirátov, aby som sa pretekal s Abú Zabí. Urobil som to s najlepším vedomím a svedomím a spontánne som zareagoval, že budeme mať o tri metre vyšší stožiar ako v Maďarsku. Ale nie som človek, ktorý by si na tom zakladal.

Reakcie ľudí som vnímal v tom zmysle, že či Slovensko nemá väčšie problémy, ktoré treba riešiť, ako stožiar pred Národnou radou.

Ja som predseda Národnej rady SR a mojím problémom je, že musím vyriešiť, že zo strechy Hradu a parlamentu musia ísť preč vlajky. Neviem, či som mal o tom spraviť referendum alebo som mal robiť tlačovky. Ja som ho jednoducho vyriešil. Nezaťažoval som verejnosť ani s tým, že v jedálni boli polmetrové potkany, pri parlamente neboli lavičky ani pokosené trávy, že som zabezpečil nárast miezd zamestnancov. Bral som to tak, že som povinný Hrad, čo je zohyzdený stožiarom, ktorý tam nemá byť, dať do poriadku.

Čaká Národnú radu ešte ďalšia stavebná zmena?

Dostavujú sa poslanecké kancelárie. Z hľadiska bezpečnosti treba tiež zrekonštruovať vstupy. Máme ich tu zbytočne duplicitné a veľa strážnikov. Národná rada tiež musí do 5 rokov meniť okná, lebo cez ne preteká voda a sú extrémne staré.